На участковых и конвоиров могут повесить видеорегистраторы

"День полиции": Участковых планируют оснастить видеорегистраторами

На сотрудников столичной полиции могут повесить портативные видеорегистраторы. Об этом M24.ru сообщил начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин. Камеры планируют закрепить на мундиры участковых, сотрудников вневедомственной охраны, ГИБДД и конвойной службы, которые доставляют задержанных в изоляторы и суды.

Как пояснил Якунин, предложение закрепить на мундирах сотрудников полиции видеорегистраторы обсуждалось на заседании общественного совета при главке. Планируется записывать передвижения тех полицейских, которые непосредственно работают с людьми.

Так, видеорегистраторы могут получить сотрудники:

ГИБДД

патрульно-постовой службы

вневедомственной охраны

конвойных служб

участковые уполномоченные полиции

"Внедрение персональных видеорегистраторов станет еще одним механизмом в объективной оценке ситуации, защите прав граждан и честного имени сотрудников московской полиции. В настоящее время подразделения проводят работу по изучению мирового опыта, технической составляющей и финансовой возможности главного управления по реализации данного предложения", - пояснил Якунин.

В некоторых регионах России сотрудникам ГИБДД уже выдают видеорегистраторы, которые крепятся на одежду и фиксируют их разговоры с водителями. В Московской области 40 устройств дорожные полицейские носят вместе с алкотестерами, 30 – отдельно. Стоимость одного видеорегистратора, который использует областная полиция, - 13 тысяч рублей. Тема использования видеорегистраторов для контроля работы государственных ведомств в последнее время становится актуальной. В 2015 году камеры планируют повесить на московских контролеров. Обсуждался и вопрос закупки устройств для дворников, чтобы следить, как они рассыпают реагенты.



Заместитель главы Общественного совета при ГУ МВД по Москве Антон Цветков пояснил, что организация ведет переговоры с производителями видеорегистраторов. "Оптимальный регистратор должен работать без подзарядки 12 часов, а также удобно крепиться к форме. Возможно, следует изменить дизайн формы полицейских, чтобы она предусматривала место для видеорегистратора", - пояснил Цветков.

По словам эксперта, в первую очередь регистраторами следует оснастить сотрудников ГИБДД. "После этого произойдет мощный отток нечистоплотных кадров из Госавтоинспекции, на их место придут сотрудники, которые не станут думать о взятках", - заявил Цветков.

Средствам видеоконтроля также нужно выдать сотрудникам ППС, конвойной службы и ОМОН, особенно тем, кто работает на массовых мероприятиях. Включать видеорегистратор должен сотрудник дежурной части, который выдает табельное оружие, и выключать его должен он же после смены. "Одновременно с этим при каждом случае несанкционированного выключения видеорегистратора надо проводить служебную проверку", - отметил Цветков.

Что касается личного времени полицейских, по словам эксперта, пока не решено, как сотрудники будут, к примеру, посещать уборную. "В диалоге с личным составом мы решим, как, с одной стороны исключить случаи выключения устройства, а с другой, защитить их личную жизнь", - подчеркнул Цветков.

Адвокат коллегии адвокатов "На Малой Дмитровке", полковник милиции в отставке Евгений Черноусов считает, что персональные видеорегистраторы дисциплинируют полисменов. "Сотрудники поймут, что проводится видеозапись их действий в постоянном режиме. Конвойные доставляют задержанных в ОВД, изолятор, к следователю и в суд. Для них тоже будет хорошо, если весь процесс будет под видеонаблюдением", - сказал Черноусов.

С другой стороны, сотрудники могут специально сломать камеры, а потом сказать, что они не работали. "В советское время милиционерам выдавали радиостанции. Так они специально выводили станции из строя. Полицейские не хотят быть под постоянным наблюдением. Поэтому должна быть комиссия из сотрудников собственной безопасности и технической службы, которая будет проводить экспертизу видеокамер. Если окажется, что сотрудники сломали их, то должно следовать строгое наказание, вплоть до увольнения", - сказал Черноусов.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская