Столичные полицейские будут быстрее реагировать на обращения граждан

В Москве сократилось время ожидания при звонке на пульт "02"

Ожидание ответа при обращении в службу "02" должно занимать не более 15 секунд. Об этом в ходе годового отчета перед Мосгордумой заявил начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин.

Он отметил, что для повышения оперативности реагирования на обращения граждан в полиции проводилось тестирование линии "02". В результате среднее время дозвона людей составило две минуты.

"Страшно представить, что может произойти с человеком во время ожидания ответа оператора", - сказал Якунин.

По его словам, сейчас столичная полиция совместно с МВД и правительством Москвы модернизирует технические системы функционирования дежурной части главка.

"Мы сделаем все возможное, чтобы ожидание граждан на линии "02" длилось не более 15 секунд, уже сегодня ожидание составляет порядка 30 секунд", - заявил глава столичной полиции.



Якунин также отметил, что московские полицейские сумели сократить время прибытия на место происшествия. Следующими этого должны добиться автоинспекторы, долго не появляющиеся на месте ДТП.

"Нами организовано ведение учета и анализа фактов прибытия сотрудников ДПС на места дорожно-транспортных происшествий за время более 1 часа", - сказал Якунин.