Назначены первые главы районных ОВД, прошедшие подготовку по новой системе

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Начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин назначил по новому регламенту первых руководителей райотделов, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые правила предполагают, что каждый из кандидатов в течение 22 служебных дней проходит стажировку в районном ОВД, а также в ведущих службах аппарата столичного главка.

На каждом этапе стажировки с кандидатами проводились тестирования и различные проверочные мероприятия, в том числе психологические и психофизические исследования.

После успешного прохождения стажировки назначены:

Главой ОМВД по району Братеево – Александр Баценков;

Главой ОМВД по Алтуфьевскому району – МаратДаянов;

Главой ОМВД по Останкинскому району – Владимир Мерзликин;

Главой ОМВД по району Люблино – Александр Рыбченко;

Главой ОМВД по району Куркино – Алексей Шарпар.

В ГУ МВД отмечают, что назначенные главы райотделов предложили несколько улучшений для регламента отбора кадров, которые будут применяться в дальнейшем.