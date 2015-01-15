Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

15 января 2015, 11:05

Назначены первые главы районных ОВД, прошедшие подготовку по новой системе

Анатолий Якунин назначения новый регламент ОВД

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин назначил по новому регламенту первых руководителей райотделов, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые правила предполагают, что каждый из кандидатов в течение 22 служебных дней проходит стажировку в районном ОВД, а также в ведущих службах аппарата столичного главка.

На каждом этапе стажировки с кандидатами проводились тестирования и различные проверочные мероприятия, в том числе психологические и психофизические исследования.

После успешного прохождения стажировки назначены:

  • Главой ОМВД по району Братеево – Александр Баценков;
  • Главой ОМВД по Алтуфьевскому району – МаратДаянов;
  • Главой ОМВД по Останкинскому району – Владимир Мерзликин;
  • Главой ОМВД по району Люблино – Александр Рыбченко;
  • Главой ОМВД по району Куркино – Алексей Шарпар.

В ГУ МВД отмечают, что назначенные главы райотделов предложили несколько улучшений для регламента отбора кадров, которые будут применяться в дальнейшем.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать