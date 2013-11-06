Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2013, 18:32

Политика

Все изъятые у водителей биты проверят на законность - Якунин

"Изъятые биты мы отправляем на исследование" - Якунин

Начальник московского управления МВД Анатолий Якунин сообщил, что все изъятые у автомобилистов бейсбольные биты направлены на исследование. Экспертиза покажет, относятся ли они к холодному оружию.

"Если они (биты) являются холодным оружием, принимается решение о возбуждении уголовного дела. Если нет - мы их возвращаем собственникам", - отметил главный столичный полицейский в интервью телеканалу "Москва 24".

Также он сказал, что число изъятых спортивных снарядов уже превысило пять тысяч. Кроме бит, полицейские находили у водителей ножи и травматическое оружие.

Напомним, 5 ноября в ходе рейда по досмотру автомобилей сотрудники ГИБДД нашли и изъяли 912 бейсбольных бит и 331 нож. Все водители, перевозившие оружие, были доставлены в отделения полиции для дальнейшего разбирательства.

Анатолий Якунин проверки бейсбольные биты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика