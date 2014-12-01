425 полицейских уволили по "отрицательным мотивам" в этом году - Якунин

Фото:ТАСС/Сергей Фадеичев

425 сотрудников полиции были уволены их органов внутренних дел "по отрицательным мотивам" в этом году, рассказал глава ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин, отвечая на вопросы читателей M24.ru. Кроме того, по инициативе руководства главка были возбуждены уголовные дела в отношении 110 сотрудников.

Вместе с тем более 540 московских полицейских удостоены государственных и ведомственных наград за мужество и отвагу, свыше 14 тысяч сотрудников получили поощрения от начальника главка.

"Экраны наших телевизоров переполнены фильмами, сериалами о милиции, а сегодня уже и о полиции, где сотрудники зачастую картинно продают интересы службы. Такие факты есть и в жизни, но их гораздо меньше, по сравнению с примерами положительных, героических поступков сотрудников полиции при выполнении своих служебных обязанностей. Безусловно, с продажностью и коррупцией нужно бороться. Но здесь очень важно не скатиться из одной крайности в другую. Необходимо показывать и честность, неподкупность сотрудников. У нас их очень много, - рассказал Якунин.

Анатолий Якунин также отметил, что, кроме собственных сотрудников, руководство главка поощрило семерых москвичей, а также 23 народных дружинника за активное содействие полиции.

При этом руководитель главка отверг обвинения в том, что "полиция ничего не делает". "Мы работаем очень напряженно", - заявил он. По словам начальника столичной полиции, за 10 месяцев этого года сотрудники органов внутренних дел раскрыли 41 тысячу преступлений, выявили более 30 тысяч преступников, а также изъяли 582 единицы огнестрельного оружия, 164 кг наркотиков и 26 кг "спайсов"

