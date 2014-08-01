Московские полицейские будут сдавать нормативы ГТО

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Весь личный состав столичной полиции, включая руководителей главка, будет сдавать нормативы "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом M24.ru сообщил начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин. Стражи правопорядка должны будут бегать, подтягиваться, отжиматься, ходить на лыжах и метать снаряды. В территориальных подразделениях уже начали работу порядка 270 инструкторов по физической и боевой подготовке сотрудников полиции.

"К сотрудникам полиции предъявляются высокие требования физической подготовки. В целях повышения качества подготовки личного состава сотрудники полиции и все руководители главка будут сдавать нормы ГТО", – сказал Якунин.

Нормативы ГТО состоят из 11 ступеней – программ для разных возрастных групп. Первая группа – мальчики и девочки от 6 до 8 лет. Одиннадцатую ступень сдают граждане старше 70 лет. При сдаче первых семи ступеней можно получить знаки отличия – бронзовый, серебряный или золотой значок ГТО.

Полицейские будут сдавать нормативы начиная с шестой ступени – для мужчин и женщин от 18 лет. Например, мужчины до 30 лет должны будут пробежать 3 км за 14-12 минут, прыгать в длину с места на 215–240 см, подтягиваться 9–13 раз. Среди испытаний по выбору предлагается метание спортивного снаряда весом 700 г, бег на лыжах 5 километров, заплыв в 50 метров, стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия и поход с проверкой туристических навыков.

Женщинам придется пробежать 2 километра за 11,5–11 минут, прыгать в длину с места на 170-195 см и качать пресс, лежа на спине, 30-47 раз. Испытания по выбору те же, что и у мужчин, только расстояние на лыжах сокращается с 5 км до 3 км, а вес снаряда для метания составляет 500 г.

Якунин также отметил, что около здания полицейского главка по адресу Петровка,38 уже оборудовали площадку для воркаута, а в Северном округе в ближайшее время откроется Центр специальной и боевой подготовки – в нем будут обучать инструкторов, которые будут тренировать полицейских. При отборе кандидатов в инструкторы предпочтение отдают сотрудникам с квалификацией "мастер спорта" и "мастер спорта международного класса". Уже отобрано 268 инструкторов.

Уже сейчас в московских подразделениях полиции начались занятия по физической подготовке и отработке боевых приемов, в том числе с использованием спецсредств и табельного оружия. В 26 ОВД установили спортивно-гимнастические комплексы.

Глава координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин полагает, что сейчас нормы ГТО сможет сдать только 40 процентов личного состава. "В основном это сотрудники контрольно-постовой службы. А вот оперативные сотрудники и кабинетные работники – уже не факт", – заявил Пашкин.

При этом он поддерживает создание Центра боевой подготовки и введение постоянных тренировок для полицейских. "Занятия должны проводиться во время рабочего дня. Сотрудников не должны отправлять на тренировки в свободное время – у них его нет", – полагает Пашкин.

При этом тренировать полицейских надо не только по воркауту. "Открытые площадки – это хорошо, но должны быть помещения и для занятий зимой. Сейчас обсуждается идея о том, чтобы полицейским разрешили тренироваться в школах, обсуждается также установка надувных спортзалов во дворах подразделений", – рассказал эксперт.

Зампред Общественного совета при ГУМВД Антон Цветков полагает, что сотрудники полиции, которые работают на улицах, – участковые и сотрудники постовой службы – должны быть подготовлены гораздо лучше, чем того требуют нормы ГТО. "Они как минимум должны сдавать их на „отлично“. Нормы ГТО разработаны для обычных граждан, они очень легкие. Я и сам готов сдать их в любой момент", – заявил Цветков.

Однако для руководящего состава полиции физическая подготовка не столь важна. "На таких должностях должны работать квалифицированные специалисты, способные к интеллектуальному труду, они не обязаны быть спортсменами", – отметил Цветков.

В целом, по словам эксперта, в полиции надо ввести систему поощрений за отличные результаты в спорте. "Надо ориентироваться на западную практику, где сотрудник, имеющий отличную спортивную подготовку, получает поощрения. Работник с низкими результатами не допускается к определенным видам работы. Тогда не нужно будет заставлять людей заниматься спортом", – заключил Цветков.

Напомним, в марте 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении советской системы физической подготовки "Готов к труду и обороне". Осенью первые испытания пройдут школьники Подмосковья, Белгородской, Владимирской, Свердловской, Смоленской и Ярославской областей, Красноярского края, республик Карелии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана и Удмуртии. У Москвы будет собственная программа по внедрению ГТО. Предполагается, что граждане старше 18 лет будут сдавать ГТО добровольно и смогут рассчитывать на поощрение со стороны работодателя в виде путевок, отгулов и т. д.

Дарья Миронова, Марина Курганская