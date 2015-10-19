Форма поиска по сайту

19 октября 2015, 14:46

Шоу-бизнес

"Эхо Москвы" приостановило вещание из-за перебившего кабель экскаватора

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Вещание радиостанции "Эхо Москвы" приостановлено на неопределенный срок из-за перебившего кабель экскаватора, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Экскаватор перебил опто-волокно, ведущее от "Эха" к передатчику. Перерыв вещания", - написал он в своем Twitter.

При этом Венедиктов отметил, что вещание "Эха" продолжается в интернете и через спутник.

Алексей Венедиктов Эхо Москвы

