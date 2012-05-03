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Экономика

03 мая 2012, 15:33

В столице появится экспериментальный супермаркет без кассиров

Алексей Комиссаров магазины супермаркеты свежая пресса наука и инновации

В этом году в столице появится экспериментальный супермаркет без кассиров, сообщает газета "Московский Комсомолец".

"Пилотный проект так и называется – "Магазин будущего". И мы хотим сделать его без копейки бюджетных денег, можем оказывать только административную поддержку. Финансирование будет идти за счет бизнесменов", - заявил Алексей Комиссаров, глава городского департамента науки, промышленности и предпринимательства.

По его словам, покупатели сначала будут выбирать нужные им товары и складывать их в тележку, а затем отправятся к специальному устройству, которое за секунды распознает метки на выбранных продуктах и выдает общую сумму покупки. Внести оплату можно будет через терминал, хотя на первое время для приема денег будут наняты несколько кассиров.

Новшество заключается в том, что все товары пометят RFID-метками, которые устройство будет считывать одновременно. Это позволит значительно сэкономить время обслуживания, ведь сейчас кассиры сканируют штрихкод на каждом из товаров, а не на всей корзине целиком.

"Имеет смысл открыть экспериментальный супермаркет в районе со средним потоком покупателей. Если народу будет много, трудно будет четко вычленить плюсы и минусы работы новой системы. А если мало - магазин понесет убытки", - отметил Комиссаров.

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