Алексей Челышев 16 августа выступит в прямом эфире "Москва 24"

ИТАР-ТАСС

Прямая линия с префектом Троицкого и Новомосковского округов Алексеем Челышевым состоится 16 августа на телеканале "Москва 24". Свои вопросы и пожелания вы можете оставить уже сейчас на наших страничках в facebook и twitter.

Эфир с префектом будет проходить с 19-00 до 20-00. В это же время в селе Красная Пахра в ДК "Звездный" будет работать выездная телевизионная студия "Москва 24". Приезжайте и задавайте вопросы префекту.

Алексей Челышев родился 10 марта 1955 года в городе Вольске Саратовской области. Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. С 1977 по 1987 год работал мастером, прорабом, старшим прорабом, главным инженером, начальником СУ-36 Треста Мосстроя № 1 Главмосстроя. Позже он руководил управой района Тропарево-Никулино и Гагаринского района. В декабре 2005 года назначен префектом Юго-Западного административного округа города Москвы. 17 апреля 2012 года стал префектом Троицкого и Новомосковского административных округов. Алексей Челышев является почетным строителем России.