Олимпийские чемпионы поблагодарят бизнесменов за вклад в развитие спорта

Фото предоставлено организаторами

Олимпийские чемпионы поблагодарят представителей бизнеса за вклад в развитие спорта. Акция состоится на мероприятии знаменитого гимнаста Алексея Немова "Друзья большого спорта".

Прием в честь десятилетия организации "Друзья большого спорта" состоится 24 июня в концертном зале "Известия Холл". Именитые российские спортсмены наградят предпринимателей, поддерживающих спортивное движение.

Призов удостоятся не только бизнесмены, но и компании-спонсоры в различных видах спорта, инвесторы, а также организации, занимающиеся строительством катков, полей и кортов.

Организатором мероприятия выступает журнал "Большой спорт", главным редактором которого является Немов.

Ожидается, что акцию посетят Евгений Плющенко, Елена Исинбаева, Светлана Хоркина, Лариса Латынина, Алексей Ягудин и другие знаменитые спортсмены.