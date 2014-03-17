Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта 2014, 12:59

Шоу-бизнес

Центр искусства "Винзавод" опроверг информацию о смене владельца

"Винзавод". Фото: ИТАР-ТАСС

У Центра современного искусства "Винзавод" останется прежний владелец, сообщили M24.ru в пресс-службе центра искусства. Также информация о том, что "Винзавод" не сменит собственника, появилась и на его официальном сайте.

"Появившаяся в СМИ информация о смене собственника не соответствует действительности. "Винзавод" продолжает работу в качестве старейшего в Москве культурного кластера и одной из ведущих выставочных площадок страны", - говорится на сайте.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что собственником "Винзавода" станет владелец инвестгруппы "Абсолют" Александр Светаков. Теперь стало известно, что Светаков вошел в попечительский совет фонда "Винзавода".

На счету фонда поддержки современного искусства, созданного на базе "Винзавода", площадка молодого искусства "Старт", фотопроект Best of Russia и другие.

Сайты по теме


Александр Светаков ЦСИ Винзавод попечительский совет

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика