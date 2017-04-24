Глеб Панфилов снимет фильм по повести Александра Солженицына

Режиссер Глеб Панфилов снимет фильм "Один день Ивана Денисовича" по одноименной книге Александра Солженицына, сообщает ТАСС.

По словам вдовы Александра Солженицына, президента Русского благотворительного фонда писателя Наталии Солженицыной, премьера фильма должна состояться в 2018 году.

Ранее Панфилов уже работал над экранизацией другого произведения Солженицына – "В круге первом".

Кроме того, к столетию со дня рождения Солженицына в декабре 2018 года откроют мемориальный музей в московской квартире, где проживала семья писателя. Также на эту дату запланировано издание 20-го тома сочинений нобелевского лауреата.

"Один день Ивана Денисовича" – первое опубликованное произведение Александра Солженицына, которое принесло ему мировую известность. Написана повесть была в 1959 году, а опубликована в 1962 году.

Произведение рассказывает об одном дне из жизни советского заключенного Ивана Денисовича Шухова.

По мотивам повести поставили несколько спектаклей, оперу, и в 1970 году сняли фильм (производство – Норвегия – Англия).

