Проклятие купеческой династии и пушкинский дворик: тайны Маросейки

"Нераскрытые тайны": Маросейка

Маросейка - совсем небольшая улица. Ее можно пройти неторопливым шагом буквально за пять минут. Но каждый дом, который встретится на пути внимательного пешехода, хранит столько удивительных историй, загадок и тайн, что здесь всегда хочется задержаться подольше. Какие тайны хранит эта улица? Откуда взялось проклятие Мазуриных? Какой фильм снимали в колледже "Маросейка"? Телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

Убийство ювелира

Весной 1867 года Москву потрясла шокирующая новость: в двух шагах от Кремля, в одном из самых респектабельных кварталов города – на Маросейке, – совершено жестокое убийство. Зарезан ювелир Илья Калмыков. Причем погиб он не от рук уличных разбойников: в убийстве обвинили представителя известной купеческой династии Василия Мазурина.

"Это было преступление, о котором судачила Москва на протяжении не то что нескольких дней, а нескольких месяцев. Потому что, конечно, для той эпохи не было характерно, чтобы в богатой семье появлялись такие люди", - рассказывает москвовед Александр Мишин.

Репортеры газеты "Московские ведомости" вовсю смаковали подробности. Убийца и жертва хорошо знали друг друга, их связывали тесные деловые отношения. Поэтому приглашение на обед в усадьбу Мазуриных, что в Большом Златоустинском переулке, не вызвало у ювелира Ильи Калмыкова никаких подозрений. В хорошем настроении он отправился в гости в дом многоуважаемого семейства.

Фото: moscowchronology.ru

Дверь отворил сам Василий Мазурин. Обменявшись любезностями, господа проследовали в кабинет. Ювелир удобно расположился в кресле, приготовился закурить сигару. В этот момент его партнер по бизнесу и давний приятель Мазурин спокойно взял из серванта бритву и полоснул гостя по горлу. Да так ловко, что Калмыков даже не вскрикнул.

"Как показывал затем на следствии сам убийца, вечером он идет в аптеку, покупает так называемую "Ждановскую жидкость" - этот препарат препятствует распространению запаха разложения и самому разложению, - оборачивает тело в американскую клеенку и все оставляет как есть", - рассказывает москвовед Александр Мишин. Труп Ильи Калмыкова долгое время не могли найти - он пролежал в подвале дома в Большом Златоустинском переулке больше полугода.

"Малороссийка"

Воображение современников особенно поразил тот факт, что кровавая драма разыгралась в одном из самых престижных районов Москвы. В этих местах, неподалеку от Кремля, испокон веков селилась знать. Так почему же Василий Мазурин – представитель известного рода, богатый и уважаемый человек – совершил такое кровавое преступление? Какую страшную тайну скрывает древняя Маросейка и ее тихие переулки?

"Название "Маросейка" появляется только в XVII веке после знаменитой эпопеи с воссоединением России и Малороссии. Именно здесь начиная с середины XVII века появляется Малороссийское подворье. То есть, "маросейка" - это "малороссейка" или "малороссийка", - отмечает москвовед Денис Дроздов.

Маросейка стала улицей лишь в XIX столетии. Двумя веками ранее здесь пролегала дорога, ведущая из Кремля в село Покровское-Рубцово – загородную резиденцию Романовых. Местность эту в те времена так и называли – царский путь. В XVII-XVIII веках городские усадьбы, выстроившиеся вдоль него, были деревянными. Все они погибли в пожаре 1812 года. А вот каменные постройки конца XVIII столетия сохранились до наших дней.

Фото: moscowchronology.ru

Храм святителя Николая чудотворца в Кленниках

До революции на Маросейке было много храмов и часовен. Каждый уважающий себя купец или дворянин, располагающий достаточными средствами, считал своим долгом построить церковь. Однако большинство храмов и церквей на Маросейке не сохранились.

"Советская власть церкви уничтожала. Ровно половина церквей была снесена до полного основания. Остались воспоминания, фотографии. Но что-то восстановлено – в начале Маросейки замечательная церковь Николы в Блинниках или Николы в Кленниках", - рассказывает москвовед Александр Мишин.

Первые упоминания о храме Николы Чудотворца на Маросейке относятся к 1657 году. До этого здесь стояла небольшая деревянная церковь, которая появилась еще во времена правления Ивана III и носила имя Симеона Дивногорца. Именно этот святой, как считали жители Москвы, спас Кремль от пожара, не позволив всепожирающему пламени перекинуться на него с Белого города.

"Наш храм менял несколько раз название. Было "За решеткой у Покровских ворот", "В Блинниках", "В Клинниках" - самые разные названия. Но где-то с середины XIX века установилось уже название "В Кленниках". С чем это связано – летописно не зафиксировано, но, вроде бы, есть предание, что когда-то здесь была кленовая роща", - отмечает заведующая архивом храма Николы Чудотворца в Кленниках Александра Кожевникова.

Фото: klenniki.ru

Особую известность храм приобрел в конце XIX – начале XX веков, когда здесь служил настоятелем священник Алексей Мечев.

Отец Алексей не просто утешал своих прихожан, но и призывал их помогать друг другу. Таким образом, в храме Николая Чудотворца в Кленниках сложилась община, которая, по самым скромным подсчетам, насчитывала около 300 человек.

Маросейская община существовала и после того, как в 1932 году храм был разграблен и закрыт. Прихожане тайно проводили богослужения, рискуя жизнью спасали святыни храма - в том числе и главный образ этой обители, чудотворную Феодоровскую икону Божьей Матери, покровительнице материнства.

"Этот образ был увезен прихожанкой этого храма, духовной дочерью святого праведного Алексея священномученика Сергия Марией Николаевной Соколовой. Монахиней она была в тайном постриге, никто об этом не знал до самого ее смертного часа", - рассказала заведующая архивом храма Николы Чудотворца в Кленниках Александра Кожевникова.

Также в атмосфере полной секретности Мария Соколова занималась преподавателями иконописи, изучала приемы этого древнего ремесла. Она основала иконописный кружок при Московской духовной академии, который затем превратился в иконописную школу.

Спустя десятилетия, в 1990 году, когда храм Николая Чудотворца в Кленниках был возвращен Русской православной церкви, последователи и ученики Марии Соколовой смогли внести свою лепту в возрождение обители. Ими созданы образцы новой иконографии, украшающие стены церкви и по сей день. А еще в храме есть и своя Книга Чудес, точнее, уже многотомное их собрание.

Есть на Маросейке и памятники советской эпохи. Например, самое новое здание, построенное на этой улице рядом с храмом Николая Чудотворца, - так называемый Дом трестов.

"На верхнем этаже сидел трест под названием "Главяйцо", который обеспечивал соответствующей продукцией весь Советский Союз. Затем министерство финансов, с 1939 по 1991 год в этом здании – штаб нашего комсомола, главное здание ЦК ВЛКСМ. Поэтому весь квартал был отдан молодежной организации, и переулки за этим кварталом были Большой и Малой Комсомольский переулки. Слава богу, сейчас им вернули свое название – Большой и Малый Златоустинский переулки", - отмечает москвовед Александр Мишин.

Кровавый переулок

Но задолго до того, как Большой Златоустинский переулок стал Комсомольским, его некоторое время называли кровавым. Следователь, который вел дело об убийстве ювелира Калмыкова, снова и снова сличал показания свидетелей и подозреваемого – купца Мазурина. Он никак не мог понять, в чем причина не только жестокости, но и безрассудства, с которым жилец дома №4 по Большому Златоустинскому пошел на преступление.

Фото: oldmos.ru

В ходе следствия выяснилось, что повеса и транжира Мазурин окончательно запутался в долгах, и чтобы хоть как-то поправить дела, пошел на решительный шаг: он взял у матери фамильные бриллианты и заложил их ювелиру Калмыкову. Василий надеялся выкупить их к свадьбе сестры, однако денег не добыл, а Калмыков, несмотря на большие проценты, которые сулил ему Мазурин, драгоценности не выдавал. Наконец, в канун свадьбы, Василий Федорович пригласил ювелира к себе, якобы для выкупа бриллиантов. Опасную бритву он, видимо, спрятал в серванте заранее.

В ноябре 1867 года состоялся суд над Василием Мазуриным. Никаких смягчающих обстоятельств в его деле ни следователь, ни присяжные не нашли. Настораживали лишь несколько строк, фигурировавших в письменных показаниях убийцы: "Будто бы дьявол в меня вселился, когда я расправлялся с Калмыковым. Не ведал я, что творил".

Василия Мазурина приговорили к 15 годам каторги. Затем оказалось, что это было далеко не последнее несчастье в знаменитом московском купеческом семействе.

"Тема убийства ювелира Калмыкова попадает в роман Достоевского, который пишется одновременно с расследованием этого преступления, - роман "Идиот". Сначала идет обсуждение в гостиной главной героини, Настасьи Филипповны. Она говорит: "В Москве есть страшный дом. Там человека убили". И то же самое, почти по тому же сценарию, совершает Рогожин. Он тоже покупает "ждановскую жидкость" и накрывает клеенкой тело Настасьи Филипповны", - добавляет москвовед Александр Мишин.

Достоевский часто бывал на Маросейке – навещал ближайших родственников.

"Часто говорят о Достоевском как о писателе петербургском, и это совершенно справедливо. Но часто забывается, что он по рождению москвич и Москва для него была крайне дорога и важна. Здесь, в Москве, жили его сестры, в районе Маросейки, Покровки, Старосадском переулке жила его родная тетка", - добавляет Мишин.

Федор Достоевский. Фото: ТАСС

Маросейку можно назвать родиной и другого великого русского писателя. В Армянском переулке прошли детство и юность Федора Ивановича Тютчева.

Сегодня в здании, где он вырос, располагается Российский детский фонд, а память о Тютчеве хранят его мемориальные комнаты, в которых сотрудники фонда попытались воссоздать атмосферу XIX века.

Храм Космы и Дамиана

В самом конце Маросейки, на углу Старосадского переулка возвышается другой уникальный памятник архитектуры и истории – храм во имя Святых Космы и Дамиана. Он был построен на средства семьи подполковника Михаила Хлебникова, а автором проекта стал один из самых известных российских архитекторов - Матвей Казаков.

Церковь Космы и Дамиана на Маросейке по форме напоминает крест, сложенный из трех круглых строений. Духовенство отнюдь не сразу одобрило столь нестандартное архитектурное решение.

"В проекте храма, который Хлебников подавал Митрополиту Московскому Платону, есть резолюция Владыки: он написал, что красиво, но храм будет очень неудобен для молящихся. В боковых приделах служить действительно очень неудобно. Но сам по себе он очень красив. Его несколько раз даже копировали", - отмечает настоятель храма Космы и Дамиана протоиерей Петр Бородин.

Храм Космы и Дамиана в конце 20-х годов прошлого века закрыли. А в 1930 чуть было не снесли. Однако он остался стоять: в храме сначала располагались склады, потом мотоклуб. Затем он вошел в комплекс соседнего здания, где было министерство среднего машиностроения.

Фото: hram-kosmadamian.ru

В конце концов храм получил художник Илья Сергеевич Глазунов. Помещение ему дали под академию живописи, ваяния и зодчества. Он всего через 1,5-2 месяца передал ключи от храма настоятелю протоиерею Петру Бородину.

В храм люди приходят с молитвами об исцелении - здесь хранятся мощи святых врачей и чудотворцев Космы и Дамиана. А недавно в ходе реставрации в церкви был обнаружен и другой уникальный артефакт - закладной крест, на котором написано: "Сей придел во имя чудотворцев бессребреников Космы и Дамиана построен в 1791 году".

В процессе реставрации храма были обнаружены и другие любопытные находки, рассказывающие об устройстве жизни и быте прихожан XIX века - например, труба для слива воды, курительная трубка, стеклянные сосуды.

Проклятие династии Мазуриных

Церковь Космы и Дамиана посещали многие известные москвичи. В первую очередь жители Маросейки и окрестностей. Здесь часто бывали и Федор Тютчев, и Федор Достоевский. Однако самыми набожными в этом районе считались купцы Мазурины. Они ежедневно ходили в здешние храмы и подолгу молились, будто прося защиты у святых от чего-то неведомого и необратимого.

"Среди московского купечества стали говорить о проклятии Мазуриных до седьмого колена. Действительно, были психические отклонения, были самоубийства, были алкоголики. До седьмого колена – это значит, пока не сменится полностью генетическая программа", - отмечает москвовед Александр Мишин.

Изучая биографию семьи Мазуриных, даже самые циничные представители закона не могли не посочувствовать их судьбе. Когда выяснилось, что старший сын, Василий Мазурин, убийца, его брат Алексей помутился рассудком. После публичного суда над братом Алексей провалился в тяжелую депрессию, он сутками не вставал с постели. А когда поднимался, чтобы сделать глоток воды, взгляд его был блуждающим и отстраненным.

Младший Мазурин говорил, что его преследует тень брата. Невеста Алексея, французская актриса, предпочла порвать с безумцем. Вскоре он застрелился - причем здесь же, в саду большого дома, в Большом Златоустинском переулке. Но и на этом беды семьи Мазуриных не закончились. Третий сын, Николай, пережив новые потрясения, обрушившиеся на семью, стал проявлять признаки нервного расстройства и вскоре тоже лишился рассудка.

Самый младший, Нил Мазурин, заболел чахоткой и сгорел молодым. Сестра Маша, на свадьбе которой и был убит ювелир Калмыков, скончалась в 18 лет отроду, пробыв замужем всего год.

Алексей Мазурин

Легенда о проклятии рода Мазуриных гласит, что несчастья семьи начались с поступка ее родоначальника – Алексея Алексеевича Мазурина, который по странному стечению обстоятельств тоже водил дружбу с ювелирных дел мастером.

"В начале 1830-х годов жившие подружились два человека: грек-ювелир, который покупал в России меха, драгоценные камни и перепродавал их за рубеж, и Алексей Алексеевич Мазурин, который был московский городской голова. Их отношения стали настолько близкими, что они побратались, обменялись нательными крестами", - рассказывает москвовед Александр Мишин.

Обстоятельства сложились так, что ювелир должен был надолго покинуть Россию и отправиться в экспедицию в Индию. В день отъезда грек привез своему названному брату на хранение ларец, доверху наполненный бриллиантами, и взял с Мазурина слово, что сокровища останутся в целости и сохранности. Мазурин должен был частями отдавать ценности жене грека.

Алексей Мазурин поклялся на кресте, что позаботится о семействе грека, но обещания не сдержал.

Сыщики выяснили, что с помощью фактически украденных драгоценностей, оставленным на хранение ювелиром, Алексей Мазурин и сколотил состояние.

Однако через некоторые время появился тот самый грек и потребовал вернуть все, что ему причитается, причем с процентами. Мазурин не нашел ничего лучше, как заявить, что не понимает, о чем идет речь.

"Более того, он обвинил грека в обмане, сорвал с себя крест, сказал, что они больше не братья. Грека посадили в тюрьму. И сидел бы он там до скончания своего века, если бы через несколько лет император Николай I не устроил акцию по перерасследованию уголовных дел. Каждый из сидящих в тюрьме мог подать прошение. И грек подал прошение примерно следующего содержания: вы можете оставить меня здесь до конца жизни, но я прошу, чтобы Алексей Алексеевич Мазурин был приведен к присяге в храме, к клятве на Библии, пускай он поклянется, что он не брал эти драгоценности", - рассказывает москвовед Александр Мишин.

Государь распорядился: грека из тюрьмы выпустить, а Мазурина, всем хорошо известного, уважаемого человека, привести к присяге. Пришлось подчиниться. В ту ночь Маросейка стала свидетельницей необычайного зрелища. Ровно в полночь Алексей Мазурин вышел из дома. Он был бос, одет в саван, в руке его подрагивала свеча из черного воска. Шествие сопровождали монахи, тоже со свечами в руках.

Прежде чем предлагать Мазурину поклясться на Евангелие, священник предупредил его подумать о тех последствиях, которые могут ожидать его. Но Мазурин спокойно поклялся на Библии в том, что он знать не знает ни о каких сокровищах. Взбешенный грек вскричал: "Будь проклят ты, и пусть род твой будет недолговечен".

"Через несколько месяцев грек заболел и просил Мазурина прийти и покаяться. Мазурин отказался это сделать, но пришел на похороны грека. И когда он подошел к нему проститься, тело грека вдруг подбросило, что-то в нем разорвалось - бывает такое редкое явление, когда у покойников рвутся сосуды, раздается страшный звук из тела, как будто человек оживает. Обезумевший Мазурин отшатнулся, домой, как говорят свидетели, он пришел уже совершенно сумасшедший и до конца жизни не оправился от этого потрясения", - отмечает москвовед Александр Мишин.

Колледж педагогов музыки

Судьбу самой улицы Маросейки, как и многих ее обитателей, нельзя назвать простой. Трагедии случались здесь не только в XIX столетии, но и в советские времена.

"Судьба дома №13 по Маросейке более чем трагична. Здесь, в арке, есть редчайшая для Москвы табличка, которая гласит, что в этом доме жили те, кто ушел и не вернулся. Хотя, справедливости ради, такие таблички можно смело вешать на любой жилой дом советского времени в Москве. Однако как минимум 200 человек из этого дома в разное время - в период с 1937 по 1952 год - ушли и не вернулись", - рассказывает москвовед Денис Дроздов.

В советское время улица была переименована. С 1954 года она носила имя Богдана Хмельницкого. Лишь в 1990 году Маросейке вернули прежнее название.

Название "Маросейка" носит и местный колледж, который готовит музыкальных работников для дошкольных учреждений.

"Раньше он назывался просто - педагогический колледж №7. Но по инициативе нашего директора Галины Юрьевны Капустиной наш колледж назвали именно так – "Маросейка", - рассказывает заместитель директора по учебной работе колледжа "Маросейка" Татьяна Зарубина.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Колледж на Маросейке - один из старейших в Москве. В этом году он отметит 50-летие. Здание, которое занимает учебное заведение, еще старше, оно было построено в 1938 году для общеобразовательной школы.

"Здесь снимались кадры фильма "Летят журавли". Тот забор, который можно увидеть в этом фильме, - это наш забор", - отмечает Зарубина.

В советские времена колледж на Маросейке за глаза называли институтом благородных девиц. Попасть сюда стремились многие.

"Наши учебные планы и программы были построены таким образом, что девушки, которые приходили к нам сюда, учились всему: они умели шить, вышивать, вязать, готовить. Всему этому, помимо педагогической работы, учили здесь. У нас были швейные машинки, на которых они шили себе платья, фартуки, подарки мамам, бабушкам", - рассказывает Зарубина.

В 1970-х годах на Маросейку пришли работать молодые преподаватели музыки с консерваторским образованием. И по сей день колледж считается одним из лучших по подготовке музыкальных работников для дошкольных учреждений. Изучают студенты колледжа и историю Маросейки и окрестных переулков.

Пушкинский двор

Двор одного из частных отелей в окрестностях Маросейки вполне можно отнести к пушкинским местам столицы. Существует легенда: тополь, который стоит во дворе, видел Пушкина.

Александр Пушкин. Фото: ТАСС

"А вот это уже не легенда, а факт: в нашем здании располагается единственный балкон на всей улице. Больше ни одного балкона ни в одном доме на улице не существует. Почему он единственный, почему именно в этом доме и почему вообще так получилось - неизвестно", - отмечает владелец отеля Андрей Ватулин.

Во время реконструкции, проведенной летом 2014 года, Маросейку превратили в пешеходную зону, обновили фасады ее старинных усадеб, освободили от многочисленных парковок. Маросейка стала особенно привлекательней для туристов.

"Даже те, кто не был и три, и пять лет назад в Москве, испытывают интеллектуальный шок. Когда они приезжают в Москву, они не ожидают увидеть, что это настоящий европейский город", - рассказывает Ватулин.