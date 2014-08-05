Следующий бой Александр Поветкин проведет с камерунским боксером

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Следующим соперником россиянина Александра Поветкина станет камерунский боксер Карлос Такам. Бой двух супертяжеловесов состоится 24 октября в Москве, сообщает Чемпионат.com.

Боксеры сразятся за титул WBC Silver, который сейчас принадлежит Такаму.

Карлос Такам за свою карьеру провел 32 боя, 30 из которых выиграл, в том числе 23 нокаутом. Он потерпел всего одно поражение и один бой свел к ничьей.

Напомним, что последний свой поединок Александр Поветкин провел 30 мая. Тогда он нокаутировал немецкого боксера Мануэля Чарра.