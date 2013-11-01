Команда Поветкина подала протест на судейство в бою с Кличко

Александр Поветкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Промоутерская компания, представляющая интересы Александра Поветкина, подала протест на судейство в бою россиянина с Владимиром Кличко. Промоутеры требуют наказать рефери поединка Луиса Пабона.

Речь идет о немецкой компании Saurland Event, с которой у Поветкина действующий контракт, сообщает "Интерфакс".

Российская сторона ранее неоднократно заявляла о том, что не будет подавать протест на судейство в бою с Кличко.

Напомним, поединок между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко состоялся 5 октября в спорткомплексе "Олимпийский". Победу единогласным решением судей одержал украинский спортсмен.

Согласно судейским запискам, Кличко одержал победу в каждом из двенадцати раундов боя. Поветкин четырежды оказывался на настиле ринга, и Пабон отсчитывал ему нокдаун. Россиянин после боя заявил, что большая часть нокдаунов была обыкновенными толчками со стороны оппонента. Также Александр высказал неудовольствие тем, что рефери не мешал Кличко использовать бокс по методу "удар-клинч".

С украинца в 11 раунде было снято очко за постоянные толчки соперника на настил ринга, но это не помешало Кличко одержать победу.