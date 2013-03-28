Режиссер Александр Митта отмечает 80-летний юбилей

28 марта исполнилось 80 лет известному режиссеру и сценаристу Александру Митте.

Александр Митта. Фото: ИТАР-ТАСС

Митта, ставший автором первого советского фильма-катастрофы "Экипаж" и первого качественного российского телесериала "Граница. Таежный роман," в детстве о кино не помышлял, а мечтал стать художником. Однако по настоянию родителей он выбрал себе более надежную профессию, окончив в 1955 году инженерно-строительный факультет МИСИ имени Куйбышева. Среди его преподавателей был великий архитектор-конструктивист Константин Мельников.

Но желание рисовать все-таки взяло верх, и после института Митта несколько лет работал карикатуристом в советских юмористических журналах. Примерно в это же время он решает заниматься кино и поступает на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую Михаила Ромма.

Его дипломной работой стала картина "Друг мой Колька," которая вышла в 1961 году. Фильм, увлекательно, правдиво и без официоза рассказывающий о жизни старшеклассников, очень понравился зрителям. В год выхода его посмотрело более 23 миллионов советских зрителей. Кроме этого, фильм получил премию кинокритики и премию на Международном кинофестивале в Лондоне в 1961 году. Так 28-летний Митта, вчерашний студент, в одночасье превратился в известного режиссера.

Следующие его картины - "Без страха и упрека" (1962), "Звонят, откройте дверь" (1965) - также предназначены для подростков, но режиссер говорит со своей аудиторией на серьезные темы, не забывая при этом развлекать. Последняя работа, в которой дебютировала актриса Елена Проклова, завоевала "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

Еще одним знаковым фильмом Митты стала лента "Гори, гори, моя звезда", снятая в 1969 году. События картины происходят в России во времена Гражданской войны. В небольшом провинциальном городке к власти приходят то красные, то белые, то зелёные. Главный герой - театральный режиссер Володя Искремас ("Искусство- революционным массам") ставит трагедию о Жанне д’Арк. Он одержим театром и идеями его преобразования в условиях нового революционного искусства. Картина стала ярким высказыванием на тему "художник и власть".

В 1972 году режиссер вновь обратился к подростковой тематике в картине "Точка, точка, запятая…". Картина получила ''Серебряный приз'' в конкурсе детских фильмов на VIII МКФ в Москве и главную премию на IV ''Параде детских фильмов'' в Белграде.

Затем последовал "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". Фильм о чернокожем предке Пушкина, блистательно сыгранном Владимиром Высоцким, стал одним из самых кассовых в советском прокате: в 1976 году его посмотрело 33 миллиона зрителей.

А три года спустя Александру Митте удалось снять настоящий блокбастер, двухсерийную картину "Экипаж". Картина о том, как экипаж пассажирского Ту-154 спасает самолет из охваченного пожаром аэропорта. При этом у каждого из пилотов есть собственные проблемы и собственная история. Серии "Экипажа" различаются по жанрам: первая - мелодрама, а вторая - фильм-катастрофа. В СССР картину посмотрели 70 миллионов зрителей.

В 1991 году Митта снимает драму "Затерянный в Сибири" о молодом английском археологе, который, будучи принятым за шпиона, попадает в советский лагерь для заключенных.

А в 2000 году выходит телесериал "Граница: Таежный роман" - история о том, как офицер одного из дальневосточных гарнизонов в середине 1970-х занимается контрабандой наркотиков. Картина пришлась по душе российским зрителям, у которых в то время был серьезный запрос на качественный сериал отечественного производства. Работа в сериале принесла широкую известность таким актерам, как Алексей Гуськов, Андрей Панин, Рената Литвинова и Михаил Ефремов.

В течение 30 лет Александр Митта преподавал студентам режиссерских и сценарных курсов в России и многих странах мира. Свои взгляды на режиссуру он подробно изложил в книге ''Кино между адом и раем''.