Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2017, 12:17

Спорт

Кержаков рассказал о реакции игроков "Зенита" на задержание Кокорина

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Игроки "Зенита" с юмором отнеслись к инциденту с Александром Кокориным, задержанным за выезд на встречку в Москве, сообщает РИА Новости. О реакции команды рассказал нападающий "Зенита" Александр Кержаков.

Он отметил, что правонарушение имеет отношение к личной жизни Кокорина, а не к футболу.

По его мнению, игроки не должны слишком серьезно реагировать на сообщения в СМИ и сосредоточиться на предстоящем матче.

Ранее сообщалось, что инспекторы ДПС остановили Кокорина за грубое нарушение ПДД в центре столицы. Кокорин ехал на своем Bentley по встречной полосе. Полицейские составили в отношении спортсмена административный протокол.

В пресс-службе футбольного клуба "Зенит" подтвердили, что Кокорин совершил выезд на полосу встречного движения и был задержан полицией в свой выходной, однако, отказались от дальнейших комментариев.

Решение по наказанию для игрока примет суд 15 марта. Футболисту может грозить лишение прав или штраф до 5 тысяч рублей.

Александр Кокорин ФК Зенит чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика