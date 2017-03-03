Кержаков рассказал о реакции игроков "Зенита" на задержание Кокорина

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Игроки "Зенита" с юмором отнеслись к инциденту с Александром Кокориным, задержанным за выезд на встречку в Москве, сообщает РИА Новости. О реакции команды рассказал нападающий "Зенита" Александр Кержаков.
Он отметил, что правонарушение имеет отношение к личной жизни Кокорина, а не к футболу.
По его мнению, игроки не должны слишком серьезно реагировать на сообщения в СМИ и сосредоточиться на предстоящем матче.
В пресс-службе футбольного клуба "Зенит" подтвердили, что Кокорин совершил выезд на полосу встречного движения и был задержан полицией в свой выходной, однако, отказались от дальнейших комментариев.
Решение по наказанию для игрока примет суд 15 марта. Футболисту может грозить лишение прав или штраф до 5 тысяч рублей.