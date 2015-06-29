Дмитрий Брусникин назначен заместителем худрука театра "Человек"

facebook.com/masterskayabrusnikina

29 июня выпускники Мастерской Дмитрия Брусникина получили дипломы о высшем профессиональном образовании по специальности "Актерское искусство".

В мероприятии приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Также во время церемонии Кибовский сообщил, что Дмитрий Брусникин назначен заместителем художественного руководителя Московского драматического театра "Человек", сообщается на официальном сайте департамента культуры.

"Мастерская Дмитрия Брусникина совершила прорыв в сфере актерского образования. Мы хотим помочь продолжить эстетическую линию и цельному, хорошо организованному курсу. Я приняла решение предложить Дмитрию Владимировичу должность своего заместителя", – прочитал чиновник обращение худрука театра "Человек" Людмилы Рошкован.

Потом Кибовский добавил: "Считаю, что это великолепный пример, когда сама театральная среда – корпоративное сообщество людей, работающих и любящих театр, преодолевает самые большие и неразрешимые проблемы".