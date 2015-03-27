"Ночь в театре" посетили 25 тысяч человек – Кибовский

Фото: М24.ru/Игорь Иванко

В этом году акцию "Ночь в театре", которая позволила зрителям заглянуть за кулисы, посетили 25 тысяч человек, сообщил министр глава департамента культуры Александр Кибовский.

"Театр становится все более открытым для горожан, а акция "Ночь в театре", которая позволяет зрителям заглянуть за кулисы, пользуется все большей популярностью у жителей столицы. И в этом тоже, конечно, заслуга всех работников театра", – сказал Кибовский. По его словам, в прошлом году в акции "Ночь в театре" участвовали 12 тысяч человек.

Кибовский подчеркнул важность работы как артистов, работающих на сцене, так и тех, кто ставит спектакли и выполняет работу за кулисами. "В театре не бывает второстепенных ролей, ведь, как все мы знаем, театр начинается с вешалки", – пояснил он.

Напомним, Всемирный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Он отмечается 27 марта и проходит под девизом: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".

Как сообщалось ранее, участниками акции "Ночь в театре", которая прошла в столице в ночь с 26 на 27 марта, стали 70 столичных театров, где в темное время суток прошли экскурсии, творческие встречи и концерты. Свои двери открыли для гостей "Современник", Театр сатиры, Театр на Малой Бронной, "Новая опера", "Табакерка", "Гоголь-центр", "Мастерская Петра Фоменко" и другие московские сцены. Многие театры пригласили гостей за кулисы, устроили экскурсии по своим помещениям.

Основные мероприятия акции начались 26 марта в 19.00 и завершились в 3.00 27 марта. Посещение "Ночи в театре" было бесплатным, однако на большинство событий, проведенных в рамках акции, нужно было заранее записываться.