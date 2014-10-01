В декабре власти наградят лучших московских реставраторов

Победителей конкурса "Московская реставрация" назовут 3 декабря

Власти города наградят 3 декабря лучших столичных реставраторов. Лауреатами конкурса "Московская реставрация - 2014" станут 12 профессионалов, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Конкурсанты отреставрировали в уходящем году наиболее значимые памятники истории и культуры. По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Александра Кибовского, "Московская реставраци" получила в этом году 73 заявки на участие, лучших из лучших выберет жюри из 15 экспертов. Победители "Московской реставрации" получат дипломы и призы, передает телеканал "Москва 24".

"Могу сказать, что из чиновников в составе жюри только я, остальные - действующие реставраторы и аттестованные эксперты. Так что всем проектам будет дана строгая и профессиональная оценка", - отметил Кибовский.

Среди участников конкурса, как рассказал руководитель ведомства, оказались организации, отреставрировавшие, в частности, "Охотничий домик" в Нескучном саду, Ярославский вокзал, здание Росстата.

Отметим, что конкурс "Московская реставрация" проводится с 2011 года. На конкурсе отмечают лучших реставраторов и лучшие выполненные реставрационные проекты.

В прошлом году организаторы получили 71 заявку в разных номинациях по 31 отреставрированному памятнику. За звание лучших в сфере сохранения памятников архитектуры боролись реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и арендаторы объектов культурного наследия столицы.

Лауреаты конкурса "Московская реставрация - 2013"

В этом году заявки на участие в конкурсе начали принимать в августе, а закончили в сентябре. Основными разделами конкурса стали:



Объекты гражданской архитектуры,

Городские усадьбы,

Объекты промышленной архитектуры,

Объекты культового зодчества,

Объекты садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры,

Объекты монументального искусства,

Объекты археологического наследия.

Напомним, в этом году было отреставрировано почти 60 столичных памятников.