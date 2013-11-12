Бой Емельяненко-младшего с американцем Приндлом отменен

Фото: ИТАР-ТАСС

Очередной поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко отменен. Бой Емельяненко с американцем Приндлом, который должен был состояться 22 декабря, не состоится.

Федерация ММА Тюменской области разорвала контракт с российским самбистом и ищет замену на поединок с Приндлом, сообщает "Советский спорт".

Причиной такого решения, по словам президента федерации ММА Тюменской области Олега Мухамедшина стало неподобающее поведение Емельяненко на борту самолета Москва-Тюмень. После полета спортсмен был препровожден в отделение полиции из-за курения электронной сигареты на борту лайнера, сообщает РИА Новости.

Бой Емельяненко - Приндл должен был состояться 22 декабря в Тюмени в рамках турнира по ММА.

Отметим, что предыдущий бой россиянина, который должен был состояться 8 ноября также был отменен. Емельяненко должен был выйти на ринг против хорватского бойца Мирко Крокопа, однако российского спортсмена отстранили от участия в шоу "Легенда" из-за инцидента в кафе на Восточной улице, где самбист повздорил с компанией, отмечавшей корпоратив.