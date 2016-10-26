Активные граждане выбрали новые адреса для центров "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Активные граждане выбрали новые места для центров госуслуг "Мои документы" в САО и ЮЗАО.

Так, 73 процента активных граждан ЮЗАО проголосовали за перенос одного из центров с улицы Нагорная, дом 15, корпус 1-2 в помещение на Нахимовском проспекте, дом 25А. Благодаря этому, новый центр сможет разместить всех необходимых специалистов и сделать визиты гораздо более удобными для граждан.

Такое же решение приняли и 75 процентов голосовавших в САО – центр "Мои документы" перенесут с Карельского бульвара, дом 23, корпус 2 в здание торгового центра "Зиг-Заг" на улицу Лобненская, дом 4.

Кроме того, жители СЗАО проголосовали за помещение для флагманского центра госуслуг у себя в районе. Так, 65 процентов решили, что им будет удобно посещать новый центр по адресу улица Героев Панфиловцев, дом 1.