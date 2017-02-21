Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 февраля 2017, 19:36

Общество

Школьники выберут артистов на выпускной в Парке Горького

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Одинадцатиклассники выберут звездного артиста, который споет на выпускном в Парке Горького. Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин" 21 февраля, сообщает пресс-служба системы электронных референдумов.

Пользователи системы проголосуют за артистов, которых хотели бы видеть на главной сцене, выберут ведущего, дополнительные площадки и музыку, а также определят время начала праздника.

Перед выпускниками в ночь с 23 на 24 июня могут выступить: Полина Гагарина, Егор Крид, Елена Темникова, группа "Пицца", IOWA, Burito, Сергей Лазарев, Бьянка, Алексей Воробьев, Мот (Матвей Мельников) и Баста.

Чтобы принять участие в голосовании, выпускникам необходимо активировать промо-код, который они смогут получить у своих классных руководителей.

В прошлом году выпускной был посвящен кино, а его девизом стала фраза "Мотор! Поехали!" Программу праздника также составили с учетом мнения самих одиннадцатиклассников. Выпускники прошлись по красной дорожке, а аниматоры предстали в образах известных киногероев.
Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
Активный гражданин голосование фестивали и праздники сайты и приложения выпускной

