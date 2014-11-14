Фестиваль "Московское варенье" сохранит свое название

Фото: m24.ru

Участники проекта "Активный гражданин" решили сохранить название фестиваля "Московское варенье". За это решение высказались почти 45% москвичей, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

"В этом году фестиваль "Московское варенье" посетили 5,5 миллионов человек. Это означает, что москвичи поддержали и формат праздника, и его общую концепцию. И надеюсь, что в следующий раз "Московское варенье" увидят еще больше горожан и гостей столицы. Рад, что москвичам (после голосования, мы в этом убедились), понравилось и название, которое мы придумали для фестиваля", - отметил глава департамента Алексей Немерюк.

Всего в опросе приняли участие около 195 тысяч человек. Среди других вариантов названия голоса распределились так: "Вкус лета" - около 38% , "Летнее настроение" - 5,4%, "Московское лето" - почти 8%, "Летний праздник" - порядка 1,3%. Свои названия для фестиваля предложили и сами участники голосования - 2,6%. Авторы самых оригинальных из них получат специальные призы.

Вместе с названием сохранится и формат проведения праздника. Предполагается активное участие в мероприятиях фестиваля как посетителей, так и организаторов мероприятия. По всей Москве снова развернутся шале с вареньем и другими сладостями, гостям предложат насыщенную развлекательную и культурную программу, будут организованы мастер-классы и конкурсы.

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

Напомним, фестиваль "Московское варенье", который впервые прошел в столице с 8 по 17 августа, посетили 5,5 миллионов человек.

В городе работали 19 площадок, в том числе 8 в центре и 11 в остальных округах. Участниками стали более 3 тысяч магазинов и 1,5 тысяч кафе. Также гостям события предлагали принять участие в культурных и спортивных мероприятиях, квестах, викторинах.

В 230 торговых шале гостям предлагали варенья традиционных и необычных сортов: из каштанов и имбиря, баклажанов и тыквы, лепестков роз, дикой ежевики, кактусов, апельсиновых и арбузных корок. Посетители фестиваля приобрели 4,8 миллиона банок варенья и выпили 3 миллиона стаканчиков с напитками. Победители конкурсов получили порядка 7,5 тысячи призов.

16 августа, в предпоследний день фестиваля, прошел праздник "День Варенья". Его посетили более 1,5 миллионов человек. Гости праздника принимали участие в творческих и кулинарных мастер-классах, фруктовом мега-футболе и знаменитой игре Fruit Ninja на больших экранах и XBOX Kinect. На Лубянской площади в рамках "Дня Варенья" выступили Akon, Крис де Бург, группа "Секрет".