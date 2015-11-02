Спасатели расширили зону поиска на месте крушения А321

Спасатели расширили зону поиска на месте крушения аэробуса А321

Спасатели расширили зону поиска на месте крушения Airbas A321 с 20 до 30 квадратных километров, передает телеканал "Москва 24" со ссылкой на главу российского МЧС Владимира Пучкова.

На месте крушения лайнера идут поисково-спасательные работы. Российские службы совместно с египетскими исследуют место трагедии. В центре Управления в кризисных ситуациях МЧС каждые три часа проходят селекторные совещания по поводу катастрофы.

"Во время осмотра при помощи аварийно-спасательного автомобиля была приподнята часть одного из найденных фюзеляжей самолета, который находился в перевернутом положении, где были обнаружены останки тел погибших. Спасатели не исключают, что под обломками могут находиться и другие фрагменты", – сообщил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Алексей Смирнов.

По словам директора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Александра Агафонова, на данный момент обследовано около 11 квадратных километров, работа спланирована до позднего вечера.

В зоне крушения самолета в Синае обнаружили новые тела погибших

Кроме того, были фотодокументированы личные вещи пассажиров. В 15.15 по местному времени вертолет с личными вещами отбыл в Каир для доставки в Санкт-Петербург.

Первый борт МЧС, на котором доставили 140 тел погибших прибыл в Санкт-Петербург в 6.00.

В ближайшие дни родственникам жертв авиакатастрофы предстоит пройти процедуру опознания. С близкими погибших все это время работают медики и психологи.

"Психологическая помощь была оказана в 248 случаях. Наибольший вклад – это горячие линии, наши специалисты приняли более 2 тысяч звонков. В настоящее время организована работа в штабе для родственников, в гостинице, в аэропорту, в бюро судебно-медицинской экспертизы, в морге на Шафировской, где происходит опознание, и на горячих линиях", – рассказала директор центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу.

По ее словам, с родственниками погибших работает 64 специалиста, из них 49 – специалисты МЧС России. Всем семьям погибших, в том числе граждан Украины и Белоруссии, которые находились на борту, будет оказана материальная помощь.

Опираясь на новые данные эксперты делают предположения о причинах аварии. В числе наиболее обсуждаемых – техническая неисправность лайнера, а также внешнее воздействие на самолет.

"Непосредственно перед падением, в течение одной минуты произошло падение скорости практически на 350 километров в час с одновременной потерей высоты в полтора километра. Этого при управляемом полете не может быть. Самолеты так не летают тем более большие гражданские, самолеты так падают.

Это может быть связано либо с полной потерей управления либо с разрушением самолета в воздухе. Почему это было, должны дать ответ эксперты. Возможно было внутреннее или внешнее воздействие", – говорит заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании "Когалымавиа" Александр Смирнов.

В Санкт-Петербурге опознали четверых погибших

Помимо этого, обсуждаются версии взрыва в багажном отделении, а также трещины в корпусе, которые привели к взрывной разгерметизации. О том, что лайнер раскололся в воздухе заявили в Межгосударственном авиационном комитете.

Среди причин также указываются обстоятельства аварии 2001 года. В ноябре в Каирском аэропорту при заходе на посадку на этом же лайнере пилоты слишком высоко увели его нос, в результате хвост опустился настолько низко, что ударился о землю. В той аварии пострадавших не было, а самолет после ремонта вернулся на пассажирские маршруты.

Международная комиссия в Каире приступила к изучению содержимого бортовых самописцев, найденных на месте катастрофы. Ожидается, что результаты расследования помогут выяснить обстоятельства трагедии.