Убит главарь ИГ в Афганистане

Фото: ТАСС/Zuma/Emran Waak

Минобороны США подтвердило информацию об уничтожении главаря группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане Абдула Хасиба, сообщает "Газета.ру".

Ранее о ликвидации Хасиба заявили власти Афганистана, теперь об этом заявил командующий войсками США в этой стране генерал Джон Николсон. Спецоперация, по его словам, была "очередным шагом к успеху в нашей кампании по победе над ИГ".

Абдул Хасиб считается причастным к ряду терактов, в числе которых – атака на военный госпиталь в Кабуле, где погибли почти 50 человек.