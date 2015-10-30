"Аэрофлот" начал летать из Москвы на Сахалин вместо "Трансаэро"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолеты "Аэрофлот" начали летать на Сахалин вместо авиалайнеров "Трансаэро", сообщает сайт правительства Сахалинской области.

Боинги "Аэрофлота" будут летать по маршруту Южно-Сахалинск – Москва ежедневно, до этого лайнеры компании выполняли рейсы лишь пять раз в неделю.

Помимо этого, с 29 октября авиакомпания начала использовать самолеты повышенной вместимости. За счет этого на рейсах появилось около 700 дополнительных мест в неделю.

Как сообщается на сайте, тарифы на авиабилеты дальневосточных направлений останутся прежними до конца этого года. 18 тысяч рублей за полет в эконом-классе в Москву и обратно, 11 тысяч – в одну сторону.

Ранее сообщалось, что лайнеры авиакомпании "Аэрофлот" начали летать из Москвы в Магадан вместо "Трансаэро". Перевозчик будет выполнять полеты один раз в неделю на воздушном судне Аirbus A330.

Кроме "Аэрофлота", на это направление пришли еще две авиакомпании: "Икар" и "ВИМ-Авиа". Они также будут перевозить пассажиров с билетами "Трансаэро".

"Аэрофлот" получила временный допуск на 56 маршрутов компании "Трансэаро" в крупнейшие города мира: Лондон, Барселону, Милан, Нью-Йорк, Пекин, Гонконг, Стамбул, Рим, Вену и другие. Также перевозчики доставят пассажиров с билетами "Трансаэро" на Пхукет, в Гоа, Дубай, на Ибицу, в Анталью.

Допуск действует до 30 октября 2016 года с возможностью дальнейшего продления в зависимости от понесенных "Аэрофлотом" расходов.

Напомним, "Трансаэро", накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.