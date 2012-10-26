"Аэрофлот" создаст первую в России низкобюджетную авиакомпанию

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания "Аэрофлот" готова создать авиакомпанию с минимальными ценами на билеты, если будут внесены поправки в Воздушный кодекс России. Об этом заявил директор авиаперевозчика Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Савельева, для создания лоу-костера в России нужны изменения в законодательстве. Так, для низкобюджетных рейсов необходимо убрать из Воздушного кодекса России обязательство представлять питание пассажирам и снять запрет на невозвратные билеты. Кроме того, для лоу-костера необходимы минимальные аэропортовые сборы и ввод платы за багаж.

По словам директора "Аэрофлота", авиабилеты будут доступны для класса граждан с небольшим доходом, что повысит пассажиропоток. Крупнейший российский авиаперевозчик может создать низкобюджетную авиакомпанию на базе одной из полученных от корпорации "Ростехнологии". На создание лоу-костера, как отметил Савельев, потребуется примерно год.