"Аэрофлот" отменил три рейса из-за обновления сервиса регистрации

Оnline-регистрация "Аэрофлот" будет недоступна до утра 24 сентября

Компания "Аэрофлот" объявила об отмене нескольких рейсов 24 сентября из-за обновления системы бронирования Sabre.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, отменены рейсы SU1270 (Москва-Казань), SU036 и SU002 (Москва – Санкт-Петербург). Пассажиры будут переданы на следующие по расписанию самолеты.

Кроме того, пять рейсов из Шереметьево в Тиват, Салоники, Дубровник, Уфу, Ростов-на-Дону, а также один из Пекина в Москву задержатся. Подробнее – на сайте авиакомпании.

Напомним, с 00.00 по московскому времени 23 сентября была отключена online-регистрация на рейсы "Аэрофлота". С 4.00 и до 6.30 также будет недоступна регистрация на стойках в аэропорту, возобновление работы запланировано на 7 часов утра.

Полтора месяца назад сбой в работе системы Sabre привел к огромным очередям в аэропортах. Сервис был недоступен в часа, за это время в терминалах столичных аэропортов скопилось большое количество пассажиров.