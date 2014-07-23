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Жизнь в мире

23 июля 2014, 23:23

"Аэрофлот" планирует двумя рейсами вывести из Израиля всех пассажиров

Аэрофлот пассажиры израиль авиарейсы жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

"Аэрофлот" обещает в ближайшее время вывести двумя рейсами всех пассажиров из Израиля, которые ожидают вылета со вчерашнего дня, сообщает авиакомпания в своем официальном микроблоге в Twitter.

"Ближайшими рейсами SU 503 и SU 505 "Аэрофлот" перевезет в Москву всех пассажиров ранее отмененных собственных рейсов из Тель-Авива", - говорится в сообщении.

Напоним, "Аэрофлот" 23 июля возобновил рейсы в Тель-Авив в полном объеме.

"Рейсы, перенесенные с 22 июля 2014 года, будут выполнены в соответствии со следующим расписанием: рейс SU 504 - в 15.00, рейс SU 502 - в 15.10 (время московское). Последующая отмена рейсов в/из аэропорта Тель-Авива не планируется", - сообщала ранее пресс-служба компании.

"Трансаэро" возобновит рейсы в Израиль не ранее 25 июля

При этом в пресс-службе компании "Трансаэро", которая ранее также приостановила полеты в Тель-Авив, M24.ru рассказали, что пока неизвестно, когда сообщение возобновят. Ранее в компании сообщили, что пассажиры израильских рейсов могут поменять дату полета или сдать билеты без уплаты штрафных санкций.

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Отметим, что рейсы в Тель-Авив также приостановили американские авиаперевозчики, также о приостановке полетов в аэропорт Бен-Гурион сообщили авиакомпании Lufthansa, Air France, Brussels Airlines, KLM, Iberia, Air Canada, Turkish Airlines, Norwegian Air, Korean Air, Pegasus Airlines, Corendon Airlines, Tarum, Aegean Airlines, SAS и EasyJet.

Напомним, что отмена полетов связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке и боевыми действиями, которые в настоящий момент ведутся в секторе Газа. В результате боевых действий израильской армии в Секторе Газа погибли уже несколько сотен человек.

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