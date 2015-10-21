"Аэрофлот" получил временный допуск на 56 международных маршрутов "Трансаэро"

Фото: ТАСС

Межведомственная комиссия при Минтрансе приняла решение о выдаче временного допуска группе компаний "Аэрофлот" на 56 маршрутов компании "Трансэаро", сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

В заседании комиссии приняли участие представители Минтранса России, Минэкономразвития, ФАС, Росавиации, Ространснадзора и Ростуризма.

Решение о передаче маршрутов было принято "с целью обеспечения непрерывного воздушного сообщения и недопущения массовых сбоев перевозок пассажиров, купивших билеты на рейсы "Трансаэро", а также для обеспечения рабочими местами сотрудников авиакомпании".

Как уточнили в пресс-службе, всего "Трансаэро" осуществляла 156 международных маршрутов.

Временный допуск будет действовать в период с 26 октября 2015 года по 30 октября 2016 года с возможностью дальнейшего продления в зависимости от понесенных "Аэрофлотом" расходов. В то же время внутрироссийские маршруты могут быть перераспределены между другими перевозчиками без каких-либо ограничений.

Напомним, "Трансаэро", накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Всего в настоящий момент перевезено около 1,9 миллиона пассажиров, на что "Аэрофлот" потратил около 17 миллиардов рублей.

Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.

Ранее в СМИ была информация о покупке 51 процента акций "Трансаэро" совладельцем авиакомпании "Сибирь" (входит в группу S7 Airlines) Владиславом Филевым. Однако официального подтверждения о подписании соглашения ни в Минтрансе, ни в Росавиации на данный момент нет.