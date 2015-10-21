Сертификат "Трансаэро" аннулируют 26 октября – Минтранс

"Трансаэро" полностью прекратит полеты с 26 октября

Сертификат эксплуатанта авиакомпании "Трансаэро" будет аннулирован с 26 октября. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 1".

"Вчера Росавиация завершила проводимую проверку, и эксперты подписали соответствующий акт, в котором дальнейшая деятельность авиакомпании "Трансаэро" становится невозможной", – сказал министр.

По его словам, сегодня утром был подписан приказ об аннулировании сертификата эксплуатанта авиакомпании "Трансаэро" с 26 октября этого года. Начиная с этой даты самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

"Всех пассажиров, которые имеют на руках билеты, как мы и говорили раньше, возьмет на себя группа компаний "Аэрофлот" и они будут перевезены непосредственно на рейсах "Аэрофлота" или рейсах других российских авиакомпаний, которые в этой ситуации подставят плечо", – отметил Соколов.

На данный момент остается перевезти почти 150 тысяч пассажиров "Трансаэро", к 26 октября их станет меньше 100 тысяч, добавил министр транспорта. Всего силами компаний группы "Аэрофлот" будет перевезено 1,8 миллиона клиентов перевозчика.

"Трансаэро" находится на грани банкротства. Авиакомпания задолжала около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг перевозчика перед банками составляет более 60 миллиардов рублей.

В начале сентября "Трансаэро" перешла под операционное управление авиакомпании "Аэрофлот". Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.

На сайте "Трансаэро" запущен сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN. Информация с планом полетов также ежедневно обновляется на сайтах "Аэрофлота" и "Трансаэро" и в официальных аккаунтах перевозчиков в соцсетях.