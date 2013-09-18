Форма поиска по сайту

18 сентября 2013, 20:44

"Аэрофлот" начал выплату компенсаций пилотам за работу в ночное время

Фото: ИТАР-ТАСС

С 5 сентября авиакомпания "Аэрофлот" начала производить выплаты компенсаций работникам летнего состава за период с 2011 по 2012 года, которые работали в ночное время. Об этом в среду сообщает РАПСИ со ссылкой на руководителя Государственной инспекции труда Москвы Оксану Лабазову.

По словам инспектора, на данный момент выплат произведено на сумму около 400 тысяч рублей. Из-за того, что сотрудников, которые должны получить выплаты насчитывается около 1,5 тысяч, а также в связи с тем, что подсчеты велись вручную, "Аэрофлот" попросил отсрочку по выплатам.

Оксана Лобазова также сообщила, что если к концу 2013 года авиакомпания не успеет произвести все выплаты, то сотрудники, очередь до которых не дошла, получат компенсацию в более крупном размере в следующем году.

