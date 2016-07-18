Самолет с туристами из Турции приземлился в Москве

Фото: ТАСС

Застрявшие в Турции граждане РФ доставлены в Москву

В понедельник утром приземлился самолет "Аэрофлота" который перевозил российских туристов, застрявших в Турции из-за отмены по требованию Росавиации рейсов 16-17 июля.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет приземлился в Москве в 6:14.

"Аэрофлот" намерен за сутки вывезти из Турции всех пассажиров отмененных ранее рейсов. В Турцию отправляются два пустых самолета авиакомпании, чтобы забрать граждан РФ. Из Стамбула россияне смогут вылететь рейсом SU 2135, а из Антальи - SU 2143.

16 июля Росавиация временно приостановила полеты в Турцию. Регулярное авиасообщение прервано до нормализации обстановки в этой стране. Вывоз граждан России из Турции будет проводиться авиакомпаниями каждого из государств.

В минувшую пятницу, 15 июля, в Турции произошла попытка государственного переворота, которая провалилась. Войска, лояльные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану разоружили мятежников.