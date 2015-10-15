"Трансаэро" отменила 76 рейсов на пятницу

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 76 рейсов, запланированных на 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

Отменены рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Мурманск, Норильск, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Омск, Калининград, Краснодар, Минеральные воды, Сочи, Симферополь, а также в Одессу, Ереван, Алматы, Тель-Авив, Лондон, Берлин, Ригу, Милан, Барселону, Рим, Хошимин, Стамбул, Франкфурт-на-Майне, Киев и Дубай. Полный список можно посмотреть тут.

Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных рейсов доставят в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Остальные рейсы "Трансаэро", запланированные на 16 октября, "предварительно выполняются по расписанию". "В случае, если рейсы будут отменены, call-центр "Трансаэро" в обязательном порядке произведет оповещение", – говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN. Информация с планом полетов также будет ежедневно обновляться на сайтах и в официальных аккаунтах в соцсетях Аэрофлота и Трансаэро.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена. В настоящее время формируется суточный план по рейсам на 17-18 октября.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро".

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что ситуация с "Трансаэро" управляема и под контролем. По его словам, и Минтранс, и Росавиация, и сама компания "Трансаэро", которая сейчас находится в операционном управлении группы компаний "Аэрофлот Российские линии", делают все, чтобы пассажиры, имеющие на руках билеты с вылетом до 15 декабря 2015 года, были перевезены.

Тем, у кого билеты с датой вылета 15 декабря и позже, деньги будут возвращены через соответствующие агентства. А если агентства не смогут возместить, то через саму компанию "Трансаэро".