"Аэрофлот" попросил ограничить количество мест бесплатного багажа

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Компания "Аэрофлот" предложила законодательно определить количество мест для бесплатно провозимого багажа. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев, передает МИА "Россия сегодня".

"Мы просим, чтобы нам четко сказали, что 10 килограмм и одно место - это бесплатно. "Аэрофлот" бесплатно дает перевозить 23 килограмма. Это нормы Sky Team. Мы говорим, давайте зафиксируем, что 10 килограмм мы обязаны перевозить и одно место", - сказал Савельев.

По его словам, на практике пассажир обычно занимает, не одно, а сразу несколько багажных мест. "Условно он сдает пять кульков, но грузчик должен их оттащить, мы должны их складировать, вешать бирки, то есть нести затраты", - отметил директор "Аэрофлота".

Между тем, как сообщает Агентство "Москва", в Минтранс пока не поступало обращение по поводу введения законодательного ограничения количества бесплатно провозимого багажа на самолетах.

Отметим, сейчас норма бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливается перевозчиком. При этом суммарная масса груза не может быть менее 10 килограммов для воздушных судов с максимальной взлетной массой до 12 тонн и 20 килограмм - для воздушных судов с максимальной взлетной массой 12 тонн и более.