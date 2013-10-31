Мэрия Москвы опубликует 3D-панораму городских дорог

Фото: ИТАР-ТАСС

Мэрия Москвы создает 3D-панораму города, привязанную к географическим координатам. Чиновникам она поможет следить за городским хозяйством, а все остальные получат еще один интернет-сервис — типа Google Street View и "Яндекс.Карт", пишет газета "Ведомости".

До конца года трехмерные фотографии будут опубликованы в общедоступном электронном атласе Москвы eatlas.mos.ru, хотя в первую очередь съемка проводилась для нужд мэрии.

За три месяца было отснято в 3D шесть тысяч километров московских дорог — это вся дорожная сеть старой Москвы и часть новой. Фотографии будут регулярно обновляться.

Отличие нового проекта от уже существующих в том, что в данном случае панорамная фотосъемка совмещена с лазерным сканированием. Это позволяет привязать ее к системе географических координат и накладывать на другие городские информационные системы, пишет издание.

Например, на кадастровую карту, что позволяет выявить самозахваты территории или несанкционированное строительство в автоматизированном режиме.

Система дает также возможность проводить инвентаризацию объектов, например рекламных конструкций, ларьков или дорожных знаков.