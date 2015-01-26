В Москве начнут производить 3D-принтеры

Фото: TACC/Руслан Шамуков
К концу 2015 года в технополисе "Москва" планируют запустить производство 3D-принтеров, сообщает пресс-служба центра.
Выпуском оборудования займется российская компания "Мако Технолоджи", которая арендовала в технополисе 576 квадратных метров производственных площадей сроком на 10 лет.
Для производства 3D-принтеров в компании намерены открыть конструкторское бюро и образовательный центр.
Кроме того, "Мако Технолоджи" запустит в центре инновационного производства образовательные программы, а также курсы по 3D-моделированию.
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Как отмечают в пресс-службе, сейчас в своем технологическом процессе компания использует единственный в Москве принтер полноцветной 3D-печати с максимально большим возможным объемом рабочей камеры. Помимо этой технологии компании доступны принтеры, печатающие различными видами пластика, а также устройства, печатающие литьевым песком и различными порошковыми металлами.
В данный момент "Мако Технолоджи" занимается 3D-печатью, 3D-моделированием и 3D-сканированием.
Напомним, технополис "Москва" был создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич". Здесь создаются благоприятные институциональные, организационные, правовые и инженерно-технические условия для резидентов. В центре отсутствуют многие барьеры для размещения производства, такие как кадастровая регистрация, получение разрешения на строительство и технических условий.
К 2015 году на площадке будут размещены от 100 до 200 компаний резидентов.
Также на территории технополиса построят гостиницу эконом-класса. Трехзвездочный отель площадью 8 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 130 постояльцев.
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