Пользователи Сети пожаловались на странный феномен ожидания лета

Пользователи Сети обсуждают странный феномен: они все еще ждут наступления лета, притом что оно уже почти подошло к концу. Одни связали это ощущение с непогодой, а другие вовсе предположили, что проблема сбоя кроется в странном течении времени из-за отключения адронного коллайдера. В причинах путаницы разбиралась Москва 24.

Мимолетное лето

Пользователи Сети активно обсуждают теорию искажения времени, особенно в летний период. В одном из видео девушка рассказывает, что, с одной стороны, из-за насыщенности летних дней каждые сутки казались ей бесконечными, а с другой – к вечеру и вовсе возникало ощущение, что прошла целая неделя. В итоге такое количество впечатлений дало обратный эффект: июнь, июль и август пролетели слишком быстро и фактически незаметно.

Более того, как утверждают пользователи, это не самое необычное, с чем они столкнулись.





одна из пользовательниц Сети Все бы ничего, но у многих есть странное ощущение, что мы до сих пор ожидаем лето. Я заметила это за собой еще в июне, когда просыпалась утром и ловила себя на мысли, что жду лето. У меня есть какое-то предчувствие, предвкушение лета, хотя оно уже идет.

Автор отметила, что подобное ощущение преследует на протяжении всего сезона не только ее одну. Причина этого осталась для девушки неизвестной, однако некоторые попытались найти реальное объяснение и даже связать феномен с отключением адронного коллайдера (гигантский ускоритель заряженных частиц, с помощью которого в том числе исследуются законы Вселенной).

Реакция комментаторов не заставила себя ждать.

"Думала, я одна это почувствовала. Май-июнь-июль также было ощущение, что вот-вот скоро придет лето. Не было понимания, что лето уже идет, а самое для меня странное – только что был Новый год, и вот еще через пару месяцев опять Новый год. Ощущение, будто стала в колесе крутиться, этот год был очень странный", "я это заметила даже пару лет назад", – отметили пользователи Сети.

Также некоторые комментаторы предположили, что подобный феномен связан с погодой. Из-за частых дождей ощущение полноценного лета так и не пришло, поэтому многие до сих пор находятся в "режиме ожидания".

Однако с научной точки зрения невозможность ощутить приход лета объясняется ассоциациями, которые напоминают определенные события. Чаще всего они родом из ностальгического детства: поездки к бабушке на дачу, лагерь, каникулы, отсутствие школы, отметила в разговоре с Москвой 24 нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Однако у взрослого даже с приходом календарного лета образ жизни сильно не меняется, количество дел и событий остается прежним, и смену сезона просто перестают замечать.

В этом вопросе важен и другой аспект: с возрастом человек больше внимания тратит на анализ событий. И если раньше можно было быстро убраться, подготовиться к работе и принять какое-либо решение, то со временем происходит физиологическое замедление, нервные процессы не так легко выстраивают нужную цепочку действий. В итоге время бежит быстрее, потому что взрослый занимается привычными делами медленнее.

Договориться с мозгом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Что касается детей, то как раз именно у них время действительно идет медленнее. Причина этого кроется в мотивации: несовершеннолетние ждут каких-то событий, поэтому живут в предвкушении поездки или праздника, что отодвигает все оставшееся на второй план, отметила Нина Петровская.

"Мозг тоже реагирует на это. И если чего-то очень хочется, орган начинает успокаивать тревогу, связанную с ожиданием. Спешащий, нервничающий человек дезорганизован, и мозгу приходится тратить силы на то, чтобы справляться с этим состоянием, поэтому он не может замечать красоту вокруг. Таким образом, в этом вопросе на первый план выходят базовые потребности: орган сначала обслуживает их, а потом все остальное", – объяснила Петровская.

Именно поэтому психологи советуют специально создавать маркеры лета: корректировать маршрут, обновлять гардероб, менять посуду на более нарядную. Все эти мелочи покажут мозгу изменения вокруг. В свою очередь, в автоматическом режиме орган помогает преодолеть то, о чем многие даже не задумываются, и экономит энергию, потому что человеку нужно выживать, справляться с инфекциями, стрессом и тревогой.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Также стоит запланировать яркие мероприятия, пикники, больше гулять в парке, сознательно напрягать те нейронные сети, которые спят в режиме экономии. Чтобы заметить прекрасное, например картину в Третьяковской галерее, нужно сходить туда, подготовиться к событию, заранее что-то узнать.

Даже такие мелочи, как запахи или сезонные продукты, тоже помогают вызывать ассоциации с летом.

"Например, если влюбленные когда-то вместе варили варенье, мозг будет ассоциировать его не просто с банкой, а с этим романтическим событием. Все эти аналогии с детством или юностью встроены в наши нейросети как надежные алгоритмы. Мозг постоянно обращается к воспоминаниям, но ничего нового не происходит, потому что физически условия не меняются: мы ходим по одному маршруту, видим одних и тех же людей. Чтобы ожидание сбылось, надо самому себе задать конкретные вопросы: "Что для меня значит лето?", "Что должно измениться?", "Как я пойму, что оно наступило?" Если не вести диалог с собой, критериев не появится, и человек будет только ностальгировать по детству, а не проживать реальные яркие моменты", – объяснила нейропсихолог.

Помочь прочувствовать теплый сезон способны даже цветы в доме, например сезонные букеты. Наблюдение за природой тоже важно, это одна из базовых потребностей человека, и она позволяет ощутить и летнее состояние, и в целом течение времени, заключила Петровская.