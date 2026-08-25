Пользователи Сети пожаловались на странный феномен ожидания лета

Пользователи Сети обсуждают странный феномен: они все еще ждут наступления лета, притом что оно уже почти подошло к концу. Одни связали это ощущение с непогодой, а другие вовсе предположили, что проблема сбоя кроется в странном течении времени из-за отключения адронного коллайдера. В причинах путаницы разбиралась Москва 24.
Мимолетное лето
Пользователи Сети активно обсуждают теорию искажения времени, особенно в летний период. В одном из видео девушка рассказывает, что, с одной стороны, из-за насыщенности летних дней каждые сутки казались ей бесконечными, а с другой – к вечеру и вовсе возникало ощущение, что прошла целая неделя. В итоге такое количество впечатлений дало обратный эффект: июнь, июль и август пролетели слишком быстро и фактически незаметно.
Более того, как утверждают пользователи, это не самое необычное, с чем они столкнулись.
Автор отметила, что подобное ощущение преследует на протяжении всего сезона не только ее одну. Причина этого осталась для девушки неизвестной, однако некоторые попытались найти реальное объяснение и даже связать феномен с отключением адронного коллайдера (гигантский ускоритель заряженных частиц, с помощью которого в том числе исследуются законы Вселенной).
Реакция комментаторов не заставила себя ждать.
"Думала, я одна это почувствовала. Май-июнь-июль также было ощущение, что вот-вот скоро придет лето. Не было понимания, что лето уже идет, а самое для меня странное – только что был Новый год, и вот еще через пару месяцев опять Новый год. Ощущение, будто стала в колесе крутиться, этот год был очень странный", "я это заметила даже пару лет назад", – отметили пользователи Сети.
Также некоторые комментаторы предположили, что подобный феномен связан с погодой. Из-за частых дождей ощущение полноценного лета так и не пришло, поэтому многие до сих пор находятся в "режиме ожидания".
Однако с научной точки зрения невозможность ощутить приход лета объясняется ассоциациями, которые напоминают определенные события. Чаще всего они родом из ностальгического детства: поездки к бабушке на дачу, лагерь, каникулы, отсутствие школы, отметила в разговоре с Москвой 24 нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.
В этом вопросе важен и другой аспект: с возрастом человек больше внимания тратит на анализ событий. И если раньше можно было быстро убраться, подготовиться к работе и принять какое-либо решение, то со временем происходит физиологическое замедление, нервные процессы не так легко выстраивают нужную цепочку действий. В итоге время бежит быстрее, потому что взрослый занимается привычными делами медленнее.
Договориться с мозгом
Что касается детей, то как раз именно у них время действительно идет медленнее. Причина этого кроется в мотивации: несовершеннолетние ждут каких-то событий, поэтому живут в предвкушении поездки или праздника, что отодвигает все оставшееся на второй план, отметила Нина Петровская.
"Мозг тоже реагирует на это. И если чего-то очень хочется, орган начинает успокаивать тревогу, связанную с ожиданием. Спешащий, нервничающий человек дезорганизован, и мозгу приходится тратить силы на то, чтобы справляться с этим состоянием, поэтому он не может замечать красоту вокруг. Таким образом, в этом вопросе на первый план выходят базовые потребности: орган сначала обслуживает их, а потом все остальное", – объяснила Петровская.
Именно поэтому психологи советуют специально создавать маркеры лета: корректировать маршрут, обновлять гардероб, менять посуду на более нарядную. Все эти мелочи покажут мозгу изменения вокруг. В свою очередь, в автоматическом режиме орган помогает преодолеть то, о чем многие даже не задумываются, и экономит энергию, потому что человеку нужно выживать, справляться с инфекциями, стрессом и тревогой.
Даже такие мелочи, как запахи или сезонные продукты, тоже помогают вызывать ассоциации с летом.
"Например, если влюбленные когда-то вместе варили варенье, мозг будет ассоциировать его не просто с банкой, а с этим романтическим событием. Все эти аналогии с детством или юностью встроены в наши нейросети как надежные алгоритмы. Мозг постоянно обращается к воспоминаниям, но ничего нового не происходит, потому что физически условия не меняются: мы ходим по одному маршруту, видим одних и тех же людей. Чтобы ожидание сбылось, надо самому себе задать конкретные вопросы: "Что для меня значит лето?", "Что должно измениться?", "Как я пойму, что оно наступило?" Если не вести диалог с собой, критериев не появится, и человек будет только ностальгировать по детству, а не проживать реальные яркие моменты", – объяснила нейропсихолог.
Помочь прочувствовать теплый сезон способны даже цветы в доме, например сезонные букеты. Наблюдение за природой тоже важно, это одна из базовых потребностей человека, и она позволяет ощутить и летнее состояние, и в целом течение времени, заключила Петровская.