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04 марта 2016, 18:18

Происшествия

СК начал проверку по факту смерти рабочих в колодце

На 55 километре МКАД погибли двое рабочих

Следователи начали проверку по факту гибели двоих рабочих, тела которых нашли в колодце, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По предварительным данным, при проведении газосварочных работ 35-летний мужчина спустился в шахту подземного коллектора с газовым баллоном. Там ему стало плохо, и на помощь пришел его коллега 27-летний молодой человек. В итоге оба мужчины погибли.

"По предварительной информации, смерть наступила в результате отравления газом", – отмечают в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало m24.ru, во время ремонта мужчины отравились метаном, упали в колодец и погибли.

Несчастный случай произошел на 55-м километре МКАД возле строительного рынка "Кунцево-2".

ЧП следствие гибель падения колодцы

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