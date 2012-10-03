Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2012, 14:10

Экономика

"Русский репортер": четверг, 4 октября

Выговор не подействовал

Критические замечания Путина не повлияли на проект бюджета

Бюджетная интрига обернулась банальностью: после того как президент жестко раскритиковал проект бюджета, правительство лишь незначительно скорректировало его основные параметры и в таком виде отправило в Думу. Получается, что, как и до недавней рокировки в тандеме, бюджет верстается без особой оглядки на мнение первого лица. Впрочем, и правительство, и президент едины в одном: расходы на оборонку будут расти и дальше

Что бы ни говорили о всесилии президентской власти в России, ключевой финансовый документ страны, бюджет, правительство готовит относительно самостоятельно, не особо обращая внимание на указания из Кремля. Так было и в период президентства Дмитрия Медведева, и до этого, во время первых двух сроков Владимира Путина. Чуть больше двух лет назад Медведев устроил разнос чиновникам, выполняющим в среднем лишь каждое шестое его поручение, — чиновники склонили головы и продолжили жить как жили. Проект бюджета на 2013–2015 годы, внесенный на днях в Думу, свидетельствует о том, что бюрократическая концепция не изменилась.

В итоге правительственные чиновники представили в Думу некоторый компромисс между первоначальной версией и теми замечаниями, которые сделал президент. В бюджете вроде бы нашлось место социальным обязательствам, обозначенным Путиным в предвыборных статьях, но, в общем, сверстан он весьма консервативно — в духе кудринской парадигмы осторожности и экономии, унаследованной новым министром финансов Антоном Силуановым.

«Грузинская мечта» во плоти

Что значат для Грузии нынешние парламентские выборы

Первые данные о результатах парламентских выборов в Грузии свидетельствуют об убедительной победе оппозиционной партии "Грузинская мечта" бизнесмена Бидзины Иванишвили. К выборам было приковано всеобщее внимание, а участки – под завязку забиты наблюдателями. Это и понятно, ведь со следующего года Грузия станет парламентской республикой. Теперь политическое будущее Михаила Саакашвили застилает густой туман

Эти выборы важны не только для ЕНД, но и лично для Саакашвили. Если "Грузинская мечта" возьмет парламент, у Саакашвили почти не останется шансов отсидеться в президентском кресле еще 4 года. Зато шансы просто сесть вырастут многократно.

Впрочем, исход может быть еще проще: 10 октября у Иванишвили закончится срок пребывания в Грузии, после чего его спокойно могут отправить во Францию — по месту гражданства. А без лидера оппозиция, скорее всего, спасует.

Виновный в "Невиновности"

Автора скандального фильма судят за выход в интернет под псевдонимом

Через две недели после прокатившихся по исламским странам протестов против фильма "Невиновность мусульман" американские власти задержали его автора. Правда, не за содержание фильма, а за нарушение условий условно-досрочного освобождения из тюрьмы: автор оказался мелким аферистом-одиночкой. Благодаря интернету, глобализации и политизированным СМИ сегодня такой человек способен устроить скандал мирового уровня

Когда 11 сентября в некоторых исламских странах толпы людей вдруг пошли на штурм американских посольств, а в Ливии даже убили американского посла Криса Стивенса, мировая общественность узнала о существовании фильма "Невиновность мусульман". Причем непонятно было, ни кто и когда его снял, ни где можно познакомиться с полной версией: по Сети гулял только 14-минутный трейлер. Ясно было только одно — зачем его сняли. Провокационный характер фильма был очевиден, настолько низкого он был качества и с откровенно оскорбительным для мусульман содержанием.

Руководитель палаты

Что думает спикер Госдумы Сергей Нарышкин о "деле Гудкова", "иностранных агентах" и собственности чиновников

Государственная дума в последние месяцы превратилась едва ли не в главный источник политических новостей. Принятие резонансных законов, "итальянская забастовка" оппозиции, лишение одного из депутатов неприкосновенности, другого — мандата. А в перспективе рассмотрение еще нескольких неоднозначных законов, в том числе о запрете госслужащим владеть собственностью за рубежом. О степени самостоятельности и эффективности нынешнего состава Думы "РР" поговорил с ее председателем Сергеем Нарышкиным

Также в статье: о деле Гудкова, о законе о клевете, о законе об НКО, о новых законопроектах, о парламентском правительстве, о клановости в правительстве.

Полный комплект

Стали известны города, в которых пройдут матчи Чемпионата мира

Через шесть лет в России пройдет мировое футбольное первенство. В борьбе за проведение игр чемпионата сошлись 13 городов европейской части страны. После проведенного оргкомитетом отбора два претендента из списка выбыли. Главным сюрпризом оказалось отсутствие в нем Краснодара и то, что в число счастливчиков попали Саранск и Калининград

Региональные власти с самого начала были уверены, что Калининград получит право на проведение матчей ЧМ-2018. Правда, кроме удобного расположения Калининградской области и ее близости к Европе козырять местным властям было в общем-то нечем. Уж по крайней мере не инфраструктурой. Местный аэропорт Храброво из-за короткой взлетно-посадочной полосы не способен принимать воздушные суда массой более 100 тонн (то есть дальнемагистральные самолеты и некоторые виды среднемагистральных), а само здание аэровокзала напоминает послевоенные развалины, за что местные жители окрестили его Рейхстагом. Но накануне оглашения списка городов-победителей "Рейхстаг" приобрел заинтересованный в его реконструкции и развитии инвестор, пообещавший к 2018 году избавить аэропорт от этого прозвища.

Однако главные затраты на проведение Чемпионата, оптимистично оценивающиеся сегодня в 600 млрд рублей, связаны вовсе не со строительством арен, а с модернизацией инфраструктуры. Власти надеются, что значительную часть расходов возьмет на себя частный бизнес. Однако, как показывает опыт подготовки к Играм в Сочи, подобные расчеты не всегда оправдываются. Частные структуры не заинтересованы в капитальных вложениях в объекты с длительной окупаемостью и соглашаются на это лишь после мощного давления сверху. При этом масштабы олимпийской стройки не идут ни в какое сравнение с объемом работ, необходимых, чтобы принять первенство мира по футболу.

Сегодня нет никакой уверенности в том, что к Чемпионату мира Россия получит новую сеть скоростных автотрасс, а по железным дорогам будут ездить десятки "сапсанов". Возможно, основные города и успеют связать автострадами приличного европейского уровня, часть которых станет платными. Однако желающим посетить матчи в разных группах все равно придется летать. Максимальное расстояние между двумя самыми удаленными точками проведения ЧМ-2018 составляет 2953 километра.

Сирота, выйди вон!

Как и почему уничтожили образцовый детдом семейного типа

В подмосковном Реутове в спешке разогнан детский дом. В его помещении собираются открыть детский сад. Воспитанников силой увезли в другое учреждение, воспитателей к детям на новом месте не пускают. Так областная администрация эффективно улучшает свою статистику: детдомов меньше, детсадов больше

В 1994 году реутовский детский дом открыли в здании бывшего детского сада. Какое-то время он был просто приютом, затем стал реабилитационным центром для детей-сирот. В 2008 году учреждение перешло в распоряжение министерства образования Московской области и стало собственно детским домом, правда, не совсем обычным: так называемым малокомплектным, рассчитанным на 32 ребенка, в то время как в стандартных детдомах детей как минимум в два раза больше. Последнее время здесь жило всего 13 детей, старшему из них было пятнадцать лет: небольшое заведение с почти домашней, семейной атмосферой.

В январе этого года реутовский детский дом уже пытались закрыть, а детей расселить: министерство образования Московской области выпустило приказ о его ликвидации. Но когда, в том числе стараниями "РР" ("На выход без вещей", "РР" № 5 от 9 февраля 2012 года), к проблеме было привлечено большое внимание правозащитников и СМИ, чиновники заявили, что никакого приказа не существует и детский дом никто закрывать не собирался.

Новый номер "Русского репортера" в продаже с 4 октября.

бюджет Русский Репортер Сергей Нарышкин Невинность мусульман чемпионат мира по футболу свежая пресса

Главное

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика