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03 августа, 19:30

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Как устроены самые большие экраны в Москве

Выше девятого этажа: как устроены самые большие экраны в Москве

На МКАД в Москве работают шесть цифровых конструкций высотой с девятиэтажный дом. Зачем экранам вертикальный формат, почему ночью из них убирают белый цвет и как за пять минут поменять картинку на площади в 380 квадратных метров, расскажет Москва 24.

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Конструкции, которые в отрасли называют цифровыми башнями, появились на московских трассах как ответ на исчерпание привычной модели наружной рекламы. Долгие годы она развивалась экстенсивно: чем больше щитов вдоль дороги, тем менее они заметны для водителей и пассажиров.

Смартфон размером с дом

Первое, что отличает эти конструкции от привычных билбордов, – вертикальная ориентация. Пропорции экрана близки к пропорциям обычного смартфона, только увеличенным в тысячи раз.

Совпадение не случайное. За последние годы вертикальное видео стало основным способом, которым люди потребляют контент: короткие ролики в социальных сетях приучили глаз считывать информацию именно в такой рамке.

Цвет, который повторяет картинку

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Обычная рекламная конструкция освещается статично, чаще всего белым. Здесь корпус получил управляемый световой контур, который считывает доминирующий цвет изображения на экране и подстраивается под него: зеленый ролик – конструкция светится зеленым, красный – красным.

Совместно с исследовательским агентством Vision был проведен онлайн-опрос тысячи жителей Москвы старше 18 лет. Заметными такие форматы назвали 89% респондентов, привлекающими внимание – 83%. Среднюю оценку стиля и современности конструкций участники поставили на уровне 4,5 балла из 5.

Ночью – без белого

Вопрос, который возникает у любого водителя при виде яркого экрана на ночной трассе: не мешает ли это движению?

У конструкций предусмотрен отдельный ночной режим работы. Яркость экрана снижается, а из палитры выводится белый цвет, в темноте он самый агрессивный для человеческого глаза, дает максимальную засветку и дольше остальных остается в поле зрения после того, как водитель отвел взгляд. Креативы для ночного показа готовятся отдельно, с другой цветовой схемой.

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