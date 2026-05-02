Челестини вступил в конфликт с журналистом после поражения ЦСКА от "Зенита" в РПЛ

2 мая московский ЦСКА дома уступил "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 1:3 в матче 28 тура Мир Российской Премьер-лиги. Команда Фабио Челестини не побеждает в чемпионате пять игр подряд, чем в очередной раз подогрела слухи о скорой отставке швейцарского специалиста. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:1)

Голы: Обляков, 5 (с пенальти) – Дивеев, 30, Соболев, 51, Луис Энрике, 60.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк (Матеус Алвес, 82), Лусиано (Энрике Кармо, 66), Обляков (Козлов, 82), Попович (Матеус Рейс, 57), Мусаев (Воронов, 82).

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро (Вега, 88), Глушенков (Кондаков, 82), Луис Энрике, Соболев (Ерохин, 90+).

Предупреждения: Нино, 19; Попович, 46; Гайич, 59; Глушенков, 67; Баринов, 76.

ЦСКА и "Зенит" после возобновления чемпионата весной – команды из разных весовых категорий. После осенней части сезона "армейцев" записывали едва ли не в главные претенденты на титул, однако мощные трансферы не сработали, атмосфера в раздевалке явно оставляет желать лучшего, плюс из-за травм вылетели ключевые игроки – вратарь Игорь Акинфеев, защитник Мойзес и вингер Кирилл Глебов (первые двое – и вовсе до конца сезона). Как итог, к матчу против петербуржцев команда Фабио Челестини подходила на шестом месте с 45-ю очками и четырехматчевой серией без побед.

"Зенит" же под руководством Сергея Семака пусть и не показывает яркий футбол, зато монолитный, который позволяет добиваться положительного результата. Сине-бело-голубые к 28-му туру были вторыми с 59-ю баллами, отставая от лидирующего "Краснодара" всего на одно очко. Более того, петербуржцы шли в РПЛ на серии из семи игр без поражений (пять побед и две ничьи).

"Дерби двух столиц" рассматривалось еще и через призму зимнего трансфера между клубами: в Северную столицу переехал центральный защитник Игорь Дивеев, в обмен на него в Москву проследовал форвард Лусиано. Забавно, что в первом тайме оба сыграли ключевую роль в забитых голах.

Уже в самом начале встречи аргентинец в чужой штрафной выскочил из-за спины у защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, который вместо мяча заехал ему по ноге. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, который четко реализовал Иван Обляков – 1:0. Однако на 30-й Дивеев блестяще сыграл при розыгрыше углового, сместившись с центра штрафной на ближнюю штангу и поразил ближний угол ворот Владислава Торопа – 1:1. Причем забил Игорь из-под Лусиано.

В остальном команды чаще обменивались ударами с дистанции, причем точнее были футболисты "Зенита". Особенно Максим Глушенков, который во время первой попытки чуть не попал в дальний угол, а во второй неудобный крученый выстрел в ближний парировал Тороп.

Но если в первом тайме футбол был более-менее равным, то во втором "армейцы" стали похожи на себя образца весенней части. Не ладился контроль мяча, визуально хозяева уступали в физике, на фоне этого острота у ворот Дениса Адамова свелась практически на ноль. Собственно, большую часть 45-минутки голкипер "Зенита" пробегал по своей штрафной вообще без работы.

Петербуржцы идеально воспользовались слабостью соперника, причем закрыв все вопросы в первой трети тайма. На 51-й минуте "Зенит" быстро выбросил мяч в аут в сторону Глушенкова, тот переложил под левую и загрузил в штрафную, где центральный защитник ЦСКА Жоао Виктор не уследил за Александром Соболевым. Нападающий гостей бил по воротам Торопа головой без сопротивления – 2:1.



А на 60-й шедевр исполнил Луис Энрике – причем ассистентскую помощь снова оказал Глушенков. Максим исполнил подачу со штрафного на дальнюю штангу, бразилец принял мяч и настолько запутал финтами Милана Гайича, что серб аж рухнул на пятую точку. Южноамериканец прицелился и с места положил сферу в дальний угол – 3:1.

Претендент на чемпионство не упустил контроль ни на секунду, как бы Челестини не трансформировал игру своей команды. Причем гости могли забивать и больше, не реализовав пару выходов один на один. Спокойная уверенная виктория "Зенита" без вопросов и очередная жирная ложка дегтя для "армейских" болельщиков. Которые не видели побед в исполнении своей команды уже пять игр подряд.

После матча швейцарский специалист заявил в эфире "Матч ТВ", что ЦСКА пытался действовать прагматично в обороне, так как у "Зенита" собраны очень качественные исполнители. В первом тайме все работало неплохо, и очень важно было провести в том же духе первые 15 минут второго, чтобы затем перевести игру к чужим воротам. Но именно в этот отрезок в ворота "армейцев" влетели два мяча.





Фабио Челестини главный тренер ПФК ЦСКА (Москва) Надо сражаться, бороться, выигрывать все единоборства, быть включенными в матч. Если ты хочешь побеждать "Зенит", нужно побежать соперника в этих нюансах. Мы – тренеры, можем говорить в раздевалке о многих вещах, но на поле выходят игроки. Все выложились до предела, но надо делать меньше ошибок.

Наставник "Зенита" Сергей Семак отметил в беседе с журналистами телеканала, что его команда всегда реагирует на трудности и старается делать свою работу.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Абсолютно ненужный пенальти, который сами себе "привезли". Но в дальнейшем смогли забить, победить. Прекрасная атмосфера, хороший соперник. Думаю, что матч удался, поздравляю ребят и болельщиков. Мы сегодня свою работу сделали. Я бы не назвал начало матча нервным для нас, мы правильно отреагировали на пенальти. В дальнейшем ЦСКА позволил играть нам на контратаках, у нас было три выхода один на один. Главное, что смогли победить.

Теперь "Зенит" – вновь лидер РПЛ с 62-мя очками, как минимум до выездного матча "Краснодара" против тольяттинского "Акрона", который пройдет 3 мая. ЦСКА же остался пятым с 45-ю, однако с учетом последних результатов дошло до того, что красно-синие могут упасть еще ниже: казанский "Рубин" благодаря победе над "Балтикой" в 28-м туре подобрался к москвичам на расстоянии в три очка.

Впереди у "армейцев" суперважнейший матч в Кубке России: в финале Пути регионов команда Челестини сыграет со "Спартаком" 6 мая. Шанс на этот трофей, судя по слухам, – едва ли не единственный фактор, который все еще позволяет швейцарцу держаться в своем кресле. Не исключено, что поражение в этой встрече заставит-таки боссов клуба досрочно расстаться с Фабио, наплевав даже на солидную неустойку в его контракте. Тем более, что, как сообщал инсайдер Иван Карпов, его агенты уже начали прощупывать почву в Испании на предмет будущего трудоустройства своего клиента (эту информацию Челестини комментировать отказался).

Да и кандидаты ему на смену начали всплывать в СМИ: в частности, зарубежные источники уже сватают на 3-ю Песчаную улицу экс-главного тренера "Лас-Пальмаса" и "Севильи" Хавьера Гарсию Пимьенту. А комментатор Константин Генич в эфире "Коммент.Шоу" заявил, что руководство ЦСКА едва ли не ударило по рукам с будущим главным тренером-иностранцем, не назвав фамилию.

На пресс-конференции Челестини спрашивали про отставку, однако разговор перерос в конфликт с журналистом. Все потому, что, как показалось швейцарцу, автор вопроса сделал это посмеиваясь.

"Считаю, это огромное проявление неуважения. Я прихожу сюда, вы можете спрашивать все, что хотите. Но если вы делаете это смеясь, я не буду отвечать на ваш вопрос", – резко ответил наставник "армейцев".

Градус напряжения на пределе. Тучи сгущаются все сильнее.

