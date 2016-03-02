"Последняя электричка": Как менялись пригородные поезда в столице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В этом году Центральная пригородная пассажирская компания приобретет 20 новых электричек. Это связано с госпрограммой по обновлению подвижного состава.

Четыре из двадцати электричек уже поступили в распоряжение компании, две из них уже введены в эксплуатацию. Сетевое издание m24.ru вспомнило, как менялись московские пригородные поезда за свою почти девяностолетнюю историю.

Серия С

Первые пригородные электропоезда в столице появились еще в 1929 году. 29 августа был пущен первый электрифицированный состав серии С на линии Москва – Мытищи.

Буква "С" означала, что эксплуатировать поезда этой серии предполагали на Северных железных дорогах. Поначалу они состояли из одной-двух секций, однако с ростом пассажиропотока их число возросло до трех, то есть девяти вагонов.

Прицепной вагон электропоезда СМ3, переоборудованный из СВ. Фото: wikipedia.org/Сергей Неманов

Часть состава могла отцепляться на промежуточных станциях – для экономии. Кроме того, при движении машинист постоянно должен был держать главную рукоятку контроллера нажатой, иначе она поднималась и поезд останавливался.

Важно отметить, что первые электропоезда были рассчитаны на напряжение 1500 В. Лишь в 1938 году была выпущена опытная секция (один моторный и один прицепной вагоны) для работы на постоянном напряжении 3000 В.

После 1945 года было принято решение дополнить подвижной состав электрифицированных линий секциями, которые могли бы работать как при напряжении 1500 В, так и при 3000 В.

Переключение электрооборудования на другое напряжение происходило на специальных станциях стыкования. Массовое исключение из инвентаря моторвагонных секций серии С началось только в конце 1980-х годов.

Серия ЭР

Посадка с низкой платформы в ЭР1-228 (слева) и ЭР1-183. Фото: wikipedia.org/Виталий Волков

В 1957 году на смену поездов серии С Рижский вагоностроительный завод начал создавать новый электропоезд постоянного тока, получивший обозначение ЭР – (электропоезд Рижский).

Спустя год первый состав этой серии поступил в эксплуатацию на маршрут Москва – Клин. Новый электропоезд состоял из пяти двухвагонных секций, но в отличие от предыдущих каждая из этих электросекций не могла работать отдельно.

В результате недочетов в конструкции Рижский завод взялся за модернизацию состава и создал ЭР2. Обновленный состав имел комбинированные выходы, то есть из него можно было выходить как на высокие, так и на низкие платформы.

Электропоезд серии ЭР2Т. Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Помимо модернизации механической части, поменяли и электрооборудование. Вместо кислотных аккумуляторов поставили более безопасные щелочные, а у динамоторов была изменена конструкция катушек.

Из-за простоты конструкции ЭР2 и его массовости, на поездах этой серии проводилось довольно много экспериментов. Устройство данной модели послужило основой для новых электричек.

Именно модернизированные поезда серии ЭР2 составляют большую часть нынешнего парка столицы. Видоизмененный состав серии ЭР2Р с обновленной системой торможения Рижский завод строил вплоть до 1987 года.

Серия ЭД

Электропоезд серии ЭД4М-0043. Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Еще в 80-е годы Демиховский завод задумал выпускать составы, аналогичные поездам, производившимся в Риге. Однако развал Советского Союза и тяжелое экономическое положение отодвинули эти планы на десять с лишним лет.

Лишь в 1993 году был создан первый опытный образец серии ЭД (электропоезд Демиховский). Кузов вагона изготовили по аналогии с поездом ЭР29 и почти на два метра превосходил по длине стандартный кузов ЭР2.

Состав имел немного удлиненный салон и просторные тамбуры с широкими дверями, чем резко выделялся среди типовых вагонов. В этом же году завод выпустил первый электропоезд ЭД2Т (буква "Т" означала наличие реостатного торможения).

Электропоезда ЭД4М-0091 и ЭД4МКМ-0004. Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Однако наиболее популярной стала следующая серия поездов, которую начали выпускать в 1996 году. ЭД4 стал первым электропоездом с отечественным электрооборудованием – до этого его выпуском занимался Рижский завод.

В 1997 году на базе ЭД4 были выпущены три электропоезда: ЭД4М-0002, 0003 и 0004. Эти составы по сравнению с ЭД4 имели совершенно новую кабину машиниста с измененной лобовой формой.

Электропоезда, выпущенные с 2007 года (номера с 182), имеют новую облицовку салона, звукоизоляцию и новые герметичные стеклопакеты, что позволило значительно снизить уровень шума внутри вагона.

ЭД4М-500. Фото: пресс-служба ЦППК

В 2009 году для "Аэроэкспресса" выпустили два электропоезда повышенной комфортности (номера 0294 и 0298), оснащенные новым типом дверей, межвагонных переходов и сцепных устройств по аналогии с ранее выпущенными электропоездами ЭД4МКМ-АЭРО, а также кондиционерами.

В сентябре 2011 года Демиховский завод представил секцию электропоезда ЭД4М-0500. На поездах этой серии появились стеклопластиковый модуль кабины машиниста, герметичные двери и межвагонные переходы, а также экологически чистый туалет.

Первый состав этой линейки эксплуатируется с мая 2014 года. С этого года 35 поездов серии ЭД4М-0500 планируется использовать на Малом кольце Московской железной дороги.

Серия ЭП

Поезд серии ЭП2Д-0001. Фото: wikipedia.org/Андрей Перечицкий

Новые поезда серии ЭП2Д также выпускает Демиховский завод. Именно они должны стать преемниками ЭД4М 500-й серии. Необходимость постройки такого состава была вызвана новыми требованиями стран Таможенного союза.

Согласно этим правилам все пассажирские поезда, сделанные после августа 2016 года, должны быть оборудованы крэш-системой для безопасности пассажиров.

Кроме того, в новые поезда снабжены более современным энергосберегающим оборудованием. Вагоны также оснащены новой системой пожаротушения

На данный момент выпущено 4 вагона состава с номером 0001, готовящихся к прохождению испытаний на экспериментальном кольце в Щербинке.