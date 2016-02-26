Под песню про Ленина станцевали брейк в Нью-Йорке

Фотохроника ТАСС

В интернете появилось видео, в котором под песню "И вновь продолжается бой" Александры Пахмутовой и Николая Добронравова молодые жители Нью-Йорка танцуют брейк, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Видео, снятое прохожим на одной из улиц Нью-Йорка, кажется ничем не примечательным, если смотреть его без звука: молодые парни танцуют брейк. Аудиодорожка заставит испытать противоречивые чувства, кажется, любого жителя постсоветского пространства. Ведь танцуют они под ремикс песни про молодого Ленина и юный Октябрь, которую исполнил в 1974 году Лев Лещенко.

Ремикс гимна Октябрьской революции сделала в нулевые годы российская группа BandG. Как его нашли американские би-бои, неясно.