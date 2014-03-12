Два человека погибли при обрушении зданий в Нью-Йорке

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате обрушения двух зданий в Нью-Йорке по предварительным данным погибли 2 человека, сообщает издание The New York Times.

Инцидент произошел в Восточном Гарлеме на углу 116-й стрит и Парк-авеню. Оба здания полностью разрушены, кроме того, обломками строений повреждены стоявшие поблизости автомобили.

Количество погибших и пострадавших может значительно увеличиться. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 18 человек. О том, какие травмы они получили, пока не сообщается.

Обломки здания упали на железнодорожные рельсы. Из-за этого было приостановление движение пригородных электричек Metro North.

По предварительной версии, причиной обрушения здания мог стать взрыв бытового газа.