Главную новогоднюю елку страны привезут в Москву к 20 декабря

"Вечер": Главную ель страны выберут из семи претенденток

Главную новогоднюю елку страны собираются привезти в Москву из Подмосковья к 20 декабря. Установят ее традиционно на Соборной площади Кремля.

"Планируется ее срубить в районе 16-18 декабря, где-то числа 19-20 она поедет в Москву, а 22-23-го ее начнут устанавливать", - рассказал Агентству "Москва" пресс-секретарь управляющего делами президента России Виктор Хреков.

Сейчас, по словам Хрекова, на "звание" главной новогодней ели России претендуют семь деревьев. Все они растут в лесах Подмосковья.

Критерии выбора были весьма строгими: возраст более 100 лет, высота свыше 30 метров и транспортная доступность дерева. Елка, которую в декабре отправят в Кремль, выберут уже в ближайшие несколько дней.

Москвичи высказались за индивидуалный дизайн новогодних елей

Точное месторасположение деревьев-претенденток держат в секрете. Как объяснил Хреков, делается это для того, чтобы не вызывать ажиотажа и не привлекать внимание тех, "кто хочет помешать празднику".

Возраст каждой из семи отобранных властями елок составляет не менее ста лет. Специалисты уже сфотографировали деревья и определили на карте, затруднен ли к ним проезд.

Напомним, москвичи в рамках проведенного в сервисе "Активный гражданин" опроса выступили за сохранение индивидуального дизайна для каждой новогодней елки на Садовом кольце.

В этом году, как и прежде, на 10 основных площадях Садового кольца - Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Земляной Вал, Красные Ворота, Сухаревской, Самотечной и Кудринской - для елей выберут индивидуальные украшения.

На этот раз столичное правительство решило предложить москвичам самим выбрать варианты оформления этих территорий к Новому году.