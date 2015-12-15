У "Газеты.ru" появился Новогодний раздел

Фото: gazeta.ru

"Газета.ru" запустила Новогодний раздел, содержащий четыре рубрики: "Что подарить", "Куда пойти", "Что посмотреть" и "Куда поехать". 15 декабря к дизайну также добавились красно-зеленые штрихи.

Редакция поздравляет с праздником своих читателей и надеется, что раздел будет полезен всем, кто уже начинает готовиться к Новому году.

"Газета.ru" расскажет, какие подарки дарить, а от каких стоит воздержаться, как провести время с семьей и друзьями в первые дни января, что посмотреть в кино и театрах и многое другое.

Кроме того, ожидается еще одна новая рубрика – "Ожидания читателей". Все желающие смогут поделиться там своими идеями и планами.