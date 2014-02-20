Крупнейший логистический парк в Новой Москве начнет работу в этом году

Фото: ИТАР-ТАСС

Первым качественным складским объектом, построенным на территории Новой Москвы, станет логистический парк "Киевское-22", сообщает Стройкомплекс Москвы. Общая площадь комплекса составит 114 тысяч квадратных метров.

Первая очередь объекта площадью 42 тысячи квадратных метров будет открыта уже в 2014 году.





Логистический парк "Киевское-22" расположится в 22 километрах от МКАД и в одном километре от Киевского шоссе. Рядом с комплексом находятся крупные города Новой Москвы: Троицк и Апрелевка.

"В Киевском будет создан бизнесс-комплекс, который станет градообразующим предприятием", - рассказал на пресс-конференции в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

Строительство ведется за счет крупной французской компании, занимающейся проектом. Концепцию парка презентуют в Каннах на международной выставке MIPIM-2014.