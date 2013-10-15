До 2016 года в Новой Москве построят девять пожарных депо

Фото: ИТАР-ТАСС

Девять пожарных депо планируется спроектировать и построить в Новой Москве в в 2014-2015 годах, сообщает во вторник столичный Комплекс градостроительной политики и строительства со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина.

По его словам, все эти депо будут сданы в 2015 году, каждое из них будет рассчитано на четыре или шесть машино-мест.

Пожарные депо появятся в городе Щербинка, а также в поселениях Московский, Роговское, Киевский, Кленовское, Щаповское, Михайлово-Ярцевское, Первомайское и Марушкинское.

Сейчас идет процесс предпроектной экспертизы участков под строительство.